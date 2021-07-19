На базу вернулся после длительного похода подводный ракетоносец «Владимир Мономах»

На Камчатку после завершения длительного похода вернулся атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах».

Торжественная церемония встречи подводного атомохода прошла на пирсе главной базы подводных сил Тихоокеанского флота. На ней присутствовал командующий Подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, офицеры штаба объединения, представители администрации Вилючинского городского округа, женсовета, родные и близкие моряков.

Командующий подводными силами ТОФ поздравил экипаж с успешным выполнением боевой задачи и по традиции вручил подводникам жареного поросенка. Наиболее отличившимся моряки по итогам выполнения поставленных задач награждены ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками.

АПЛ «Владимир Мономах» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколения проекта 955 «Борей» была построена в декабре 2012 года на заводе «Севмаш». В декабре 2012 года подводный крейсер был спущен на воду, а в декабре 2014 года передан флоту. На вооружении имеет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

В сентябре 2016 года атомный подводный ракетный крейсер «Владимир Мономах», совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыл к постоянному месту дислокации на Камчатке.