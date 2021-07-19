Войти
Военно-промышленный курьер

На базу вернулся после длительного похода подводный ракетоносец «Владимир Мономах»

398
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На Камчатку после завершения длительного похода вернулся атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах».

Торжественная церемония встречи подводного атомохода прошла на пирсе главной базы подводных сил Тихоокеанского флота. На ней присутствовал командующий Подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, офицеры штаба объединения, представители администрации Вилючинского городского округа, женсовета, родные и близкие моряков.

Командующий подводными силами ТОФ поздравил экипаж с успешным выполнением боевой задачи и по традиции вручил подводникам жареного поросенка. Наиболее отличившимся моряки по итогам выполнения поставленных задач награждены ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками.

АПЛ «Владимир Мономах» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколения проекта 955 «Борей» была построена в декабре 2012 года на заводе «Севмаш». В декабре 2012 года подводный крейсер был спущен на воду, а в декабре 2014 года передан флоту. На вооружении имеет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

В сентябре 2016 года атомный подводный ракетный крейсер «Владимир Мономах», совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыл к постоянному месту дислокации на Камчатке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Компании
Севмаш
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
955 Борей
ТОФ
Похожие новости
22.03.2021
Вольное погружение: уникальная подлодка может уйти на Камчатку
28.12.2020
Ракеты, корветы и танки: какое оружие получила армия России в 2020-м
20.11.2017
"Супер-Борей". На что способен новый подводный ракетоносец "Князь Владимир"
13.05.2014
Пуск «Булавы» назначен на сентябрь
12.04.2007
Новейшие стратегические подводные лодки типа "Юрий Долгорукий" будут переданы Тихоокеанскому флоту - командующий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:44
  • 50
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.