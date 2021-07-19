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CNBC (США): Байден и Меркель предупреждают, что Россия не может использовать газопровод «Северный поток» как оружие против Украины

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Джо Байден
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Меркель стала первым европейским лидером, встретившимся с Байденом в Белом доме после его победы на президентских выборах. Вместе с тем визит канцлерин — одновременно и прощание с США. Что обсудили и о чем договорились лидеры двух стран — читайте в статье.

Ключевые моменты:

⦁ Президент Джо Байден и канцлер Ангела Меркель ясно дали понять, что не позволят России использовать газопровод "Северный поток - 2" как оружие против Украины.

⦁ "Северный поток - 2", трубопровод стоимостью в 11 миллиардов долларов, который напрямую соединит Германию с Россией, уже долгое время был источником напряженности между Вашингтоном и Берлином.

⦁ Меркель выступала на стороне газопровода, но подчеркивала, что он не заменит газопроводы, идущие транзитом через Украину.

В четверг президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что будут вместе противостоять любой попытке России использовать вызывающий разногласия трубопровод "Северный поток" в качестве оружия против соседних стран, таких как Украина.

Завершение строительства "Северного потока - 2", газопровода стоимостью в 11 миллиардов долларов, который напрямую соединит Германию с Россией по дну Балтийского моря, уже долгое время было источником напряженности между Вашингтоном и Берлином. В иной ситуации две эти страны - близкие союзники по НАТО.

"Хотя я вновь выразил свою обеспокоенность "Северным потоком - 2", мы с канцлером Меркель абсолютно едины в нашей убежденности в том, что России нельзя позволять использовать энергию как оружие для давления и угроз своим соседям", - сказал Байден.

"Моя точка зрения по "Северному потоку - 2" уже известна. У хороших друзей могут быть разногласия, но к тому моменту, как я стал президентом, он уже был на 90% закончен и введение санкций, как показалось, не имело никакого смысла", - продолжил он.

В мае президент отказался от санкций против базирующейся в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG, которая и управляет проектом трубопровода, и ее исполнительного директора-немца. Nord Stream 2 AG принадлежит российской государственной энергетической компании Газпром. Байден выступал против завершения трубопровода из опасений, что это позволит России получить больший политический рычаг давления на европейские нации и больший контроль за энергетическими ресурсами.

В частности, США боятся, что трубопровод будет угрожать безопасности и экономике Украины, не позволяя ей получать жизненно важный доход от транзита газа.

Меркель поддерживала проект трубопровода, но она почеркнула, что он не заменит газопроводы, идущие транзитом через Украину. "Наша идея есть и останется в том, чтобы Украина продолжала быть страной транзита природного газа, и в том, что Украина, как и любая другая страна мира, имеет право на территориальный суверенитет", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции.

"Мы примем активные действия, если Россия не будет уважать это право Украины как страны транзита", - добавила Меркель. По словам Байдена, он и Меркель попросили свои команды изучить практические меры, которые можно было бы предпринять, чтобы установить, - энергетическая безопасность Европы "усилилась или ослабла от действий России".

Трубопровод был в числе глобальных тем, которые два лидера обсудили в Белом доме в четверг в ходе, вероятнее всего, последнего визита Меркель в Вашингтон перед уходом с поста.

Кроме того, два лидера объявили о климатическом и энергетическом партнерстве, которое, по словам Байдена, поддержит энергетическую безопасность и развитие устойчивой энергетики развивающихся экономик стран Центральной Европы и Украины.

Также Байден и Меркель подписали пакт, названный Вашингтонской декларацией, который вновь подтверждает приверженность США и Германии демократическим принципам и отражает совместное видение решения глобальных проблем в соответствии с этими принципами.

"Обе наших страны понимают обязанность доказать, что демократии могут обеспечивать потребности наших народов во второй четверти XXI века", - сказал Байден.

Среди прочих вопросов, которые обсудили лидеры, - Китай, климатические изменения, проблема безопасности в Афганистане и борьба с covid-19. По словам Байдена, США оценивает, когда сможет отменить связанные с covid-19 ограничения на въезд, которые запрещают европейцам въезжать в США. Эту тему Меркель подняла перед совместной пресс-конференцией.

Визит Меркель резко отличается от печально известных столкновений с ней президента Дональда Трампа во время его срока. Эти столкновения внесли свой вклад в ухудшение отношений между двумя странами.

Трамп публично обвинил Меркель в том, что она не выполняет установленную во время саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году цель вносить долю в 2% от ВВП. Он заявил, что Германия задолжала "крупные суммы" США. Кроме того, Трамп раскритиковал Меркель в сфере торговли и предпринял попытку вывести 12 тысяч войск США из Германии.

В ответ Меркель выражала несогласие с риторикой Трампа и критиковала политические решения, такие как запрет на въезд граждан нескольких в основном мусульманских стран.

Байден сделал восстановление отношений с Германий и другими европейскими нациями своим приоритетом. Меркель стала первым европейским лидером, встретившимся с Байденом в Белом доме. Ее визит - прощание с США, ведь сейчас она приближается к завершению свой исторической политической карьеры, продлившейся почти 16 лет.

Визит Меркель закончится ужином, который президент и первая леди Джилл Байден (Jill Biden) проведут в Парадной столовой. На ужине также будут присутствовать вице-президент Камала Харрис, второй джентльмен Дуг Эмхофф (Dough Emhoff) и другие люди, поддерживающие отношения Германии с США.

"Я знаю, что партнерство между Германией и Соединенными Штатами будет и дальше укрепляться на фундаменте, который вы помогли заложить", - сказал Байден Меркель.

"От себя лично я должен сказать, что буду скучать по вам на нашем саммите, действительно буду. Спасибо вам ещё раз за визит, нашу продуктивную встречу сегодня и за вашу дружбу", - добавил он.


Анника Ким Констинтино (Annika Kim Constantino)

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