Военный эксперт назвал главное преимущество нового танка "Спрут"

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап испытаний в Черном море. В эфире радио Sputnik о машине рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.

Как сообщили в госкорпорации "Ростех", машина показала "высокие водоходные качества" и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями.

Второй этап испытаний должен начаться уже в ближайшее время. Предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов.

Весь цикл госиспытаний планируется завершить в начале 2022 года.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал главное преимущество "Спрута".

"Это, безусловно, уникальный танк, мощное оружие. У него ствол 125 миллиметров, в этом смысле он не отличается от основного танка Т-72, Т-80 или Т-90. Но это легкий танк, он предназначен для десантников – чтобы его можно было использовать при десантировании с воздуха и на земле. И в этом его главное преимущество. Поскольку он более легкий, у него чуть меньше броневая защита. Но для стремительного десантного боя это не самый главный недостаток. Подобные танки в мире есть, но такого мощного, с таким стволом, нет ни у кого", – сказал Виктор Литовкин.