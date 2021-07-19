Военный эксперт назвал главное преимущество нового танка "Спрут"

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап испытаний в Черном море. В эфире радио Sputnik о машине рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.
Как сообщили в госкорпорации "Ростех", машина показала "высокие водоходные качества" и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями.
Второй этап испытаний должен начаться уже в ближайшее время. Предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов.
Весь цикл госиспытаний планируется завершить в начале 2022 года.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал главное преимущество "Спрута".