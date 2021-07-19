Турецкий Bayraktar TB2 с бомбами потерпел крушение в Ираке

Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 разбился на севере Ирака. В Сети появилось видео, снятое в горной местности, на котором можно разглядеть сильно поврежденные обломки дрона, в том числе элементы корпуса, изготовленного из композитных материалов, детали внутреннего электронного оборудования, а также двигатель.

A TB2 UCAV has crashed in Gara, Northern Iraq/KRG it seems.

It appears that it was carrying multiple MAM-L and MAM-C bombs. pic.twitter.com/wSmoI45B5O — COIN (@COIN_V2) July 16, 2021

Предполагается, что БПЛА должен был наносить удары по курдским формированиям. Для этого на него подвесили корректируемые компактные авиационные бомбы с лазерной полуактивной головкой самонаведения MAM-C и MAM-L, способные поражать цели на дистанции до 8000 метров.

Однако это вооружение не успели задействовать. Судя по тому, что противники турецких военных пока не делали каких-либо заявлений, беспилотник был потерян не из-за применения средств противовоздушной обороны, а по каким-то техническим причинам.

Bayraktar TB2 также использовался в других горячих точках. Имея собственный вес в 650 кг, он способен нести 150 кг полезной нагрузки и, помимо упомянутых выше боеприпасов, управляемые ракеты UMTAS.

Максимальная скорость может превышать 220 км/ч, потолок достигает 8200 метров. Радиус применения - около 150 км.

Необходимо отметить, что проблемы с надежностью TB2 случались и ранее. Сообщалось об их падении из-за неисправности двигателей, потери управления или ошибок операторов.

В настоящее время TB2 поставлены в Азербайджан, Катар и на Украину, причем в последней они поступают на вооружение как в ВВС, так и ВМС страны.

Алексей Моисеев