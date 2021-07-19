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WarSpot

Украинский флот вооружается турецкими беспилотниками

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Источник изображения: warspot.ru

Украинские ВМС получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции. Вчера, 15 июля, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк провёл проверку состояния реализации контракта на поставку Bayraktar TB2 для ВМС Украины. «Во время испытаний беспилотник выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты. Комплексы Bayraktar TB2 на порядок усилят способности ВМС Украины в защите южных рубежей нашей страны. Национальный флот получил обновлённую версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 км вместо 150 км, как в предыдущих версиях», — заявил Миронюк.

Первый Bayraktar TB2 для ВМС Украины

Bayraktar TB2 — ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Разработка дрона началась в 2007 году, а спустя два года он совершил первый полёт. В 2014 году разработчики продемонстрировали турецким военным его финальный вариант, а в марте 2016 года Bayraktar TB2 был официально принят на вооружение турецкой армии.

Bayraktar TB2 может подниматься на высоту более 7300 м и находиться в воздухе до 24 часов. Аппарат способен отдаляться от пункта управления на расстояние до 150 км и работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость — 130 км/ч. Длина дрона — 6,5 м, размах крыльев — 12 м. Максимальная взлётная масса беспилотника — 650 кг, при этом полезная нагрузка составляет 55 кг. Аппарат оснащён множеством камер и систем наблюдения, что позволяет использовать его для разведывательных целей. Кроме того, Bayraktar TB2 способен нести корректируемые бомбы и ракеты с лазерным наведением.

Первую партию беспилотников Bayraktar TB2 украинская армия получила в марте 2019 года.

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Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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