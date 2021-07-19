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ЦАМТО

Минобороны Литвы получило все ПТУР "Спайк LR" для ББМ "Боксер"

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Источник изображения: Фото: gov.uk

ЦАМТО, 16 июля. Минобороны Литвы сообщило о завершившейся в конце июня доставке в страну противотанковых управляемых ракет "Спайк LR", предназначенных для боевых машин пехоты "Вилкас" ВС страны.

Контракт на приобретение ПТУР "Спайк LR" был подписан и реализован Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA) в сотрудничестве с международной организацией OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement).

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года Агентство поддержки и закупок НАТО подписало с Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) соглашение о гарантированном уровне обслуживания, предусматривающее поставку боеприпасов и ракет для ББМ "Боксер" Вооруженных сил Литвы. Стоимость продажи не раскрывалась. Поставки должны быть выполнены несколькими партиями с сентября 2018 по июнь 2021 года.

Контракт на поставку 88 многоцелевых ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 в адаптированной версии командование ВС Литвы через OCCAR заключило в августе 2016 года. Соглашение также включало поставку трех учебных машин, сопутствующих услуг и оборудования с совместным предприятием ARTEC, сформированным Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Стоимость контракта составила 385,6 млн. евро (437 млн. долл.).

Адаптированная под требования ВС Литвы бронемашина "Боксер" носит национальное обозначение "Вилкас" (Vilkas). Она вооружена ДУМВ "Самсон" Mk.2 израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с 30-мм автоматической пушкой MK-44S, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР "Спайк-LR".

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