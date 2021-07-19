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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об атаке на свой сайт хакеров из-за рубежа

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта ведомства не допущено

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Сайт Минобороны РФ подвергся DDos-атаке из-за рубежа, сообщило ведомство в пятницу.

"Службой компьютерной безопасности военного ведомства реализуются мероприятия по нейтрализации негативного воздействия для обеспечения доступа к сайту всех интернет-пользователей", - говорится в сообщении.

"По имеющимся, к настоящему времени, подтвержденным данным, источник атаки на сайт Минобороны России в сети интернет находится вне пределов Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в настоящее время сайт Минобороны РФ работает.

"Никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено", - сообщили в министерстве.

По данным Минобороны, сайт ведомства подвергся DDoS-атаке в пятницу около 10:00 мск. Часть пользователей может испытывать трудности с доступом к сайту, сообщили военные.

Число хакерских атак на критическую информационную инфраструктуру России за 2020 год выросло в 3,5 раза, сообщил 7 июля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

24 июня на международной конференции в Москве секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в 2020 году в России зафиксировано свыше 120 тыс. кибератак.

"Большая часть из них осуществлялась с территории США, Германии и Нидерландов и была направлена против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки и образования нашей страны", - сказал тогда Патрушев.

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