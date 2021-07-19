Унифицированные решения для космических аппаратов будущего представит холдинг РКС на салоне МАКС-2021

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Перспективные разработки в области унифицированной спутниковой аппаратуры покажет холдинг "Российские космические системы" (РКС) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, который будет работать в подмосковном Жуковском на следующей неделе.

"Новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли. А также - возможности современного "космического" производства холдинг РКС покажет на МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля", - сказано в сообщении пресс-службы акционерного общества, распространённом в пятницу.

"Готовые интеграционные и унифицированные решения производства РКС позволяют поставить "на поток" создание надежных бортовых систем, сократить стоимость и значительно ускорить производство спутников, масштабировать бортовую аппаратуру под требуемый тип космического аппарата (КА)", - отмечено в пресс-релизе.

Высокотехнологичные универсальные изделия РКС предназначены для создания широкой линейки космических аппаратов - "от студенческих Cube-Sat до многофункциональных орбитальных станций". "В них использованы высокотехнологичные отработанные типовые компоненты и модули аппаратуры", говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора - генеральный конструктор по бортовой аппаратуре РКС Геннадий Ерохин отмечает, что перспективные разработки холдинга "обеспечивают максимальную долговечность и стабильность работы спутниковых группировок различного назначения и гарантируют импортонезависимость российской промышленности". "Повышение качества услуг в области гражданской навигации, цифрового телевидения, спутниковой телефонии, космического мониторинга земной поверхности и развития науки - это реальный результат их применения", - сказал Ерохин, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении отмечено также, что, работая над унификацией технологий производства при изготовлении радиоэлектронных компонентов, РКС использует сверхбольшие интегральные микросхемы (СБИС) собственного изготовления. "Центр микроэлектроники компании выпускает до семи тысяч СБИС ежегодно, что полностью удовлетворяет внутренние потребности и позволяет поддерживать высокий уровень технологичности выпускаемой аппаратуры", - сообщает пресс-служба.

СБИС применяются в аппаратуре телеметрии ракет-носителей, в наземной и бортовой аппаратуре. Их основной функционал - это прием, обработка, преобразование и передача информации между различными блоками бортовых или наземных систем и создание "умной" защиты приборов от сбоев в системах питания.

"СБИС универсальны, с их помощью могут быть созданы различные классы приборов - коммутаторы, аналогово-цифровые преобразователи, генераторы различных сигналов и т.д. Они проходят различные испытания для подтверждения возможности работы в условиях космического пространства с гарантированной наработкой на отказ до 21 года", - говорится в сообщении.

Что касается унификации бортового оборудования для перспективных КА, то, к примеру, интегрированный декодер командно-программной и телеметрической информации, который также будет представлен на МАКСе, обеспечивает высокие качество и стабильность доставки управляющих команд от наземного сегмента до бортового комплекса космического аппарата и передачу информации о состоянии спутника на Землю.

Заместитель руководителя отделения создания бортовой аппаратуры командно-измерительных систем РКС Виталий Красков отмечает, что "это универсальное устройство объединяет функции различных бортовых узлов обработки командно-программной и телеметрической информации в одной микросхеме". "Оно входит в состав и повышает надежность командно-измерительной системы, которая управляет космическим аппаратом, ретранслирует текущие навигационные параметры и агрегирует телеметрическую информацию", - сказал Красков, слова которого приведены в сообщении.

Сообщается также, что "новейшие универсальные высокоскоростные и низкоскоростные радиолинии, которые прошли недавно успешные испытания, позволят сократить расходы и время на создание новых спутников связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)".

Высокоскоростная радиолиния позволяет передавать данные от целевой аппаратуры космических аппаратов на скорости до 2400 Мбит/с - это примерно в два раза выше, чем в современных спутниках. Низкоскоростная линия связи обладает увеличенной в пять раз, до 30 Мбит/сек, скоростью передачи данных при высочайшей помехоустойчивости передачи информации. В обеих радиолиниях оптимизировано энергопотребление за счет существенного уменьшения мощности радиопередатчиков при полном сохранении их параметров.