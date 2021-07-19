Официальный сайт Минобороны не работал несколько часов из-за DDoS-атаки

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Официальный сайт Министерства обороны России не работал на протяжении нескольких часов из-за DDoS-атаки, заявило ведомство.
Интернет-страница mil.ru не открывалась ни с одного браузера начиная с десяти часов утра. Систематические попытки обновить ресурс не приносили результатов.
Источник атаки, как уточнили в министерстве, находился за пределами страны.
Служба компьютерной безопасности пытается нейтрализовать негативное воздействие.
В районе 12:25 по московскому времени интернет-страница заработала.
Distributed Denial of Service (DDoS) — это атака на вычислительные ресурсы. Ее цель — сделать их недоступными для пользователей. Нападение проводится с использованием одного или нескольких компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт.