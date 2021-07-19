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РИА Новости

Официальный сайт Минобороны не работал несколько часов из-за DDoS-атаки

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Официальный сайт Министерства обороны России не работал на протяжении нескольких часов из-за DDoS-атаки, заявило ведомство.

Интернет-страница mil.ru не открывалась ни с одного браузера начиная с десяти часов утра. Систематические попытки обновить ресурс не приносили результатов.

Источник атаки, как уточнили в министерстве, находился за пределами страны.

"Нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено", — говорится в сообщении.

Служба компьютерной безопасности пытается нейтрализовать негативное воздействие.

В районе 12:25 по московскому времени интернет-страница заработала.

Distributed Denial of Service (DDoS) — это атака на вычислительные ресурсы. Ее цель — сделать их недоступными для пользователей. Нападение проводится с использованием одного или нескольких компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт.

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