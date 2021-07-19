Индия намерена закупить в США крупную партию двигателей F404

ЦАМТО, 16 июля. Индия готова подписать еще одну крупную оборонную сделку с США, предусматривающую приобретение турбовентиляторных двигателей General Electric F404 на сумму 700 млн. долл.

По информации Economist Times, на текущий момент переговоры по двигателям, которые будут использоваться для оснащения легких боевых самолетов (LCA) "Теджас" версии Mk.1A, почти завершены.

ВВС Индии намерены закупить у General Electric (GE) двигатели для оснащения в общей сложности 83 самолетов LCA версии Mk.1A. Как сообщают источники Economist Times, все связанные с поставками вопросы решены, и Индия вскоре должна разместить заказ. Контракт с General Electric, вероятно, будет подписан до конца года.

Если сделка состоится, она станет крупнейшим оборонным контрактом с США с февраля 2020 года, когда Индия разместила заказы на закупку ударных вертолетов "Апач" и многоцелевых MH-60R.

В настоящее время американскими двигателями уже оснащены принятые на вооружение ВВС Индии самолеты LCA версии Mk.1.

Хотя сделка не предусматривает передачу технологий, в настоящее время в Индии предпринимаются усилия по созданию национального реактивного двигателя, которым должен быть оснащен перспективный истребитель AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft).

Реализуемый Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) проект предусматривает сотрудничество с Великобританией или Францией для совместной разработки важнейших технологий двигателей, которые будут использоваться на всех перспективных истребителях ВВС Индии.

В феврале 2021 года МО Индии заключило с государственной авиакосмической компанией Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) контракт стоимостью около 480 млрд. рупий (6,5 млрд. долл.) на приобретение истребителей LCA версии Mk.1A. Это самый крупный в истории оборонный контракт, подписанный с индийским производителем.