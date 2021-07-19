"Калашников" представит разведывательный беспилотник для ТЭК на МАКС-2021

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Компания ZALA Aero (входит в "Калашников") представит на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 беспилотный летательный комплекс ZALA 421-16Е5G, сообщили в пресс-службе концерна.

"Летательный аппарат предназначен для проведения авиамониторинга на протяжённых маршрутах, что делает его незаменимым для использования в нефтегазовой сфере. Первые образцы уже эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что беспилотник может находиться в воздухе более 12 часов, преодолевать расстояния свыше 1200 километров и вести авиационный мониторинг на удалении более 100 километров.

"ZALA 421-16E5G адаптирован к работе в режиме полного радиомолчания в районах со сложной радиотехнической обстановкой на удалении до 500 километров от точки старта. Функция "видеонавигации" позволяет не терять из виду беспилотник даже при отсутствии сигналов спутниковых навигационных систем", - сообщили в пресс-службе.