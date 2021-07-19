ОАК представит на авиасалоне МАКС-2021 новые самолеты

ЦАМТО, 16 июля. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) представит ряд новинок и обширную экспозицию на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля.

Премьерой домашнего авиасалона ОАК станет презентация нового самолета, которая состоится 20 июля – в первый день МАКС-2021. Презентация будет транслироваться на YouTube-каналах Госкорпорации Ростех и ОАК.

Впервые широкой публике будут показаны среднемагистральный самолет МС-21-310 с двигателем ПД-14 и региональный самолет Ил-114-300. Новые самолеты будут представлены как в летной программе, так и на статической стоянке авиасалона.

В экспозиции и в летной программе будет представлен самолет "Суперджет 100". Посетители увидят бизнес-версию этого самолета. В рамках авиасалона планируется проведение конференции, посвященной результатам и перспективам развития программы "Суперджет".

В ходе авиасалона планируется подписание ряда соглашений, в том числе о поставках новой гражданской техники.

У ОАК и входящих в корпорацию компаний на МАКС-2021 запланирована насыщенная деловая программа, в рамках которой предстоят встречи с заказчиками и бизнес-партнерами, обсуждение стратегических направлений развития авиационных технологий и перспективных рынков авиатехники, состоится международная конференция о работе авиации по борьбе с лесными и техногенными пожарами.

В статической части экспозиции будут представлены самолеты военной, транспортной, стратегической и специальной авиации ОАК, включая перспективный многофункциональный Су-57Э. В павильоне ОАК будут представлены модели всех актуальных самолетов корпорации, будут работать процедурные тренажеры и стенды виртуальной реальности самолетов фронтовой авиации.

Участников авиасалона традиционно ждет зрелищная полетная программа, в которой, помимо гражданских новинок, запланировано участие самолетов Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ, МиГ-35, МиГ-29, Як-130, Як-152.

Все мероприятия в рамках МАКС-2021 будут проводиться с учетом требований противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".