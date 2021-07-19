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ЦАМТО

Боевая машина 9П140МБ РСЗО "Ураган-МБ" успешно прошла этап предварительных испытаний

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РСЗО "Ураган"
РСЗО "Ураган".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 16 июля. В начале июля в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) по модернизации РСЗО "Ураган" ОАО "ВОЛАТАВТО" (Республика Беларусь) успешно завершило предварительные испытания боевой машины 9П140МБ.

По результатам испытаний боевая машина 9П140МБ полностью подтвердила все заявленные характеристики и требования по:

- живучести и стойкости к внешним воздействиям;

- радиоэлектронной защите;

- эргономике и технической эстетике;

- удобству технического обслуживания и ремонта.

В ходе ОКР реализована замена устаревшего шасси ЗиЛ-135 на автомобильное шасси МАЗ-6317. Изделие белорусского производства обеспечивает требуемую транспортабельность по дорогам общего пользования и по бездорожью.

Перевод изделия из походного в боевое положение и обратно обеспечивается в требуемые сроки, с меньшими затратами физических усилий боевого расчета, чем на предыдущей версии системы – 9П140.

На модернизированной РСЗО обеспечена возможность заряжания со штатной транспортно-заряжающей машины.

В ходе испытаний изделие продемонстрировало устойчивость в ходе залповой стрельбы и прочность всех конструкций на предельном угле поворота пакета направляющих. Обеспечена защищенность кабины от газовой струи.

Боевая машина оснащена современными средствами навигации, связи и автоматизации процесса наведения белорусского производства, обеспечивающими эффективное применение изделия по назначению.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Ураган РСЗО
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