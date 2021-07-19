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Российские и белорусские военные обсудили предстоящие учения «Запад-2021»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военное сотрудничество в сфере боевой подготовки обсуждено в ходе визита в Белоруссию заместителя министра обороны России Юнус-Бек Евкурова.

Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

«В рамках визита глава российской военной делегации принял участие в рекогносцировке районов проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации «Запад -2021», проводимой под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Виктора Гулевича», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Гулевич обсудил с главой российской военной делегации актуальные вопросы белорусско-российского военного сотрудничества в сфере боевой подготовки. Учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии.

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