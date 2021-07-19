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ЦАМТО

Легкий танк "Спрут-СДМ1" прошел первый этап государственных испытаний в морских условиях

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Стрельба из авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1"
Стрельба из авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 16 июля. Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", созданный холдингом "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех, прошел первый этап государственных испытаний в морских условиях.

В ближайшее время начнется второй этап, во время которого машина подтвердит возможности комплекса вооружения на плаву.

В рамках первого этапа морских испытаний машина показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря и подтвердила возможность транспортировки большими десантными кораблями. В рамках второго этапа машине предстоит продемонстрировать работу 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективности ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов.

"Спрут-СДМ1" не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Машина способна решать сложные тактические задачи, в частности разведку, работу в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград, морские десантные операции, контроль территории. В первую очередь, "Спрут" создается для Воздушно-десантных войск России, но, я уверен, он заинтересует и иностранных заказчиков. В первую очередь, мы ориентируемся на рынки Индии, Азии, Ближнего Востока", – отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Осенью этого года продолжатся климатические испытания легкого плавающего танка: изделие доказало свою работоспособность в условиях высоких температур, теперь ему предстоит выдержать эксплуатацию в условиях холода. Кроме того, продолжаются ходовые испытания "Спрут-СДМ1". Машины должны пройти 8000 км – полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем. Стрельбовые испытания также запланированы в течение всего срока госиспытаний на каждом этапе.

Цикл госиспытаний планируется завершить в начале 2022 года. По их результатам конструкторской документации на легкий плавающий танк будет присвоена литера "О1", позволяющая приступить к серийному выпуску машин, а сам "Спрут-СДМ1" будет рекомендован для принятия на вооружение российской армии.

Созданный на Курганмашзаводе "Спрут-СДМ1" оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасов с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели – до 5 км. 500-сильный многотопливный дизель УТД-29 развивает мощность, необходимую для движения 18-тонной боевой машины с экипажем в три человека со скоростью до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Индия
Россия
Продукция
2А46
2С25 Спрут-СД
БМД-4
Т-80
Т-90 "Владимир"
УТД-29
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
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