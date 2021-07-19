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ЦАМТО

Артиллеристы ЦВО автоматизировали систему управления огнем при помощи средств радиосвязи

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Р-187П1 Азарт
Радиостанция Р-187П1 Азарт.
Источник изображения: trcvr.ru

ЦАМТО, 16 июля. Военнослужащие артиллерийского соединения ЦВО, дислоцированного в Кузбассе, разработали и впервые представили автоматизированную систему управления огнем, в состав которой вошли радиостанция Р-187 "Азарт" и автоматизированное рабочее место старшего офицера батареи.

Авторская разработка была представлена на выставке достижений изобретательской и рационализаторской деятельности ЦВО в окружном доме офицеров в Екатеринбурге.

Используя радиостанцию Р-187 "Азарт" и программу для проведения артиллерийских расчетов собственной разработки, военнослужащие ЦВО сократили время в проведении оперативных расчетов при подготовке огня батареи и передачи их в автоматизированном режиме на командно-наблюдательный пункт.

Всего на экспозиции войсковых изобретений и рационализаторских предложений были представлены более 20 работ войсковых специалистов соединений и воинских частей Урала, Сибири и Поволжья, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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