США передадут афганским ВВС семь новых боевых вертолетов

Поспешность ухода США из Афганистана создает проблемы для всего региона. Фото Reuters.

Талибы заявляют об уничтожении вертолета правительственных сил в аэропорту Кундуза

Кабул. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты предоставили Афганистану семь новых боевых вертолетов с возможностью точного целеуказания и перехвата днем и ночью, сообщила в пятницу пресс-служба 209 корпуса "Шохин" афганской национальной армии (АНА).

"Вертолеты были доставлены в Кабул сегодня и должны быть официально переданы ВВС на специальной церемонии. Согласно плану, в ближайшие месяцы в Афганистан будет доставлено больше вертолетов", - говорится в сообщении.

Между тем, представители движения "Талибан" (запрещено в России) заявляют, что в пятницу боевики уничтожили вертолет правительственных сил на северо-востоке Афганистана.

"Вражеский вертолет Black Hawk, использовавшийся при бомбардировках мирных жителей, был уничтожен в результате тактической атаки в аэропорту Кундуз сегодня утром. Несколько дней назад в результате аналогичного нападения были уничтожены еще четыре вертолета", - сообщил в пятницу утром пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид.

В другом сообщении талибов говорится, что боевики движения достигли городских ворот Шебергана, административного центра провинции Джаузджан, на северо-западе страны. Талибы заявляют, что в ближайшее время начнут штурм провинциального центра.