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Интерфакс-АВН

США передадут афганским ВВС семь новых боевых вертолетов

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Поспешность ухода США из Афганистана создает проблемы для всего региона. Фото Reuters
Поспешность ухода США из Афганистана создает проблемы для всего региона. Фото Reuters.

Талибы заявляют об уничтожении вертолета правительственных сил в аэропорту Кундуза

Кабул. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты предоставили Афганистану семь новых боевых вертолетов с возможностью точного целеуказания и перехвата днем и ночью, сообщила в пятницу пресс-служба 209 корпуса "Шохин" афганской национальной армии (АНА).

"Вертолеты были доставлены в Кабул сегодня и должны быть официально переданы ВВС на специальной церемонии. Согласно плану, в ближайшие месяцы в Афганистан будет доставлено больше вертолетов", - говорится в сообщении.

Между тем, представители движения "Талибан" (запрещено в России) заявляют, что в пятницу боевики уничтожили вертолет правительственных сил на северо-востоке Афганистана.

"Вражеский вертолет Black Hawk, использовавшийся при бомбардировках мирных жителей, был уничтожен в результате тактической атаки в аэропорту Кундуз сегодня утром. Несколько дней назад в результате аналогичного нападения были уничтожены еще четыре вертолета", - сообщил в пятницу утром пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид.

В другом сообщении талибов говорится, что боевики движения достигли городских ворот Шебергана, административного центра провинции Джаузджан, на северо-западе страны. Талибы заявляют, что в ближайшее время начнут штурм провинциального центра.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
UH-60
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