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Известия.ru

Опубликовано фото новейшего самолета для МАКС-2021

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Источник изображения: Фото: facebook.com/Ростех

Госкорпорация «Ростех» опубликована фото новейшего военного самолета, который будет представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Снимок 16 июля появился в Facebook «Ростеха».

На фото самолет прикрыт черным защитным чехлом. Пост сопроводили надписью «Wanna see me naked?» («Хочешь увидеть меня раздетым?»).

Эксперт Олег Пантелеев считает, что «Ростех» представит легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

Днем ранее стало известно, что «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) рассчитывает на участие в МАКС-2021 на уровне 2019 года и готовит несколько сюрпризов в программе фестиваля. Отмечалось, что в салоне представят несколько новинок.

13 июля «Ростех» заявил о презентации принципиально нового военного самолета в первый день форума.

Международный авиационно-космический салон, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19. Уточнялось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Renk
ОАК
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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