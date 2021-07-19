Войти
ТАСС

Вооружение плавающего танка "Спрут-СДМ1" испытают на Черном море

302
0
0
Плавающий танк «Спрут-СДМ1» во время испытаний в акватории Черного моря
Плавающий танк «Спрут-СДМ1» во время испытаний в акватории Черного моря.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК «Ростех»

В ходе первого этапа испытаний на Черном море танк показал высокие водоходные качества и продемонстрировал возможность транспортировки большими десантными кораблями, сообщили в пресс-службе "Ростеха"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комплекс вооружения легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" протестируют на Черном море в ходе второго этапа государственных испытаний. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В рамках второго этапа машине предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов", - рассказали в пресс-службе.

В ходе первого этапа испытаний на Черном море танк показал высокие водоходные качества и продемонстрировал возможность транспортировки большими десантными кораблями. Как уточнили в Ростехе, осенью этого года продолжатся климатические испытания: машина уже доказала свою работоспособность в условиях высоких температур, теперь ей предстоит выдержать испытания холодом.

"Цикл госиспытаний планируется завершить в начале 2022 года. По их результатам конструкторской документации на легкий плавающий танк будет присвоена литера "О1", позволяющая приступить к серийному выпуску машин, а сам "Спрут-СДМ1" будет рекомендован для принятия на вооружение российской армии", - отметили в госкорпорации.

Созданный холдингом "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех "Спрут-СДМ1" оснащен 125-миллиметровой пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. "В первую очередь "Спрут" создается для Воздушно-десантных войск России, но, я уверен, он заинтересует и иностранных заказчиков. В первую очередь мы ориентируемся на рынки Индии, Азии, Ближнего Востока", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева.

В комплекс вооружения танка входят бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 км. Машина с экипажем в три человека может развивать скорость до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
2А46
2С25 Спрут-СД
Т-90 "Владимир"
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Ростех
Похожие новости
19.07.2021
Легкий танк "Спрут-СДМ1" прошел первый этап государственных испытаний в морских условиях
17.05.2021
«Спрут» соляной пустыни
10.08.2020
«Войска дяди Васи» стали мировым брендом
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:15
  • 49
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.