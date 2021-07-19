"Алмаз-Антей" покажет на МАКС-2021 беспилотник "Волк-18", способный автоматически сбивать дроны

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" впервые покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2021 модернизированный дрон "Волк-18", предназначенный для перехвата и уничтожения мини-беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами "Волк-18", радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1, мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор "ДМРЛ-3", - говорится в релизе.

Ранее, в феврале, в "Алмаз-Антее" сообщали о завершении испытаний модернизированного варианта беспилотника-перехватчика "Волк-18", способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника.

Целесообразность данной разработки в концерне объясняли серьезной угрозой, которую представляют сегодня ударные мини-беспилотники - зачастую обычные квадрокоптеры с прикрепленной взрывчаткой. Подобные самодельные дроны активно применялись в том числе террористами в Сирии.

Базовая версия "Волка-18" впервые была показана на военно-техническом форуме "Армия" в 2019 году.

В этом году МАКС-2021 отметит 15-летие. Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 будут проводится с учетом требований противодействия распространению коронавируса.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона , агентство Sputnik - официальным информационным партнером.