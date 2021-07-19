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РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков: новый самолет "Ростеха" может быть истребителем пятого поколения

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Демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне
Демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Принципиально новый" военный самолет, который Ростех презентует на авиасалоне МАКС-2021, судя по изображению, является легким однодвигательным истребителем пятого поколения разработки КБ Сухого, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал первую фотографию нового самолета, опубликованную ранее в пятницу в официальном аккаунте Ростеха в Facebook. На кадре с сопроводительной надписью Wanna see me naked? ("Хочешь увидеть меня голой?") машина показана в чехле.

"Контуры самолета, его киль, конструкция шасси говорят о том, что это легкий истребитель пятого поколения семейства "Сухой", - сказал Леонков.

По его словам, самолет, скорее всего, будет одномоторным.

В этом году МАКС-2021 отметит свое 15-летие. Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 будут проводится с учетом требований противодействия распространению коронавируса.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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