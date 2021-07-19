Учения по преодолению подлодкой минных заграждений прошли в Черном море

Также был задействован экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации и ПВО Черноморского флота, который сопровождал подводную лодку при проходе минных заграждений, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совместные учения экипажей подводной лодки "Колпино" и морского тральщика "И. Голубец" по преодолению минных заграждений прошли в Черном море. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

"По замыслу учений "Колпино" осуществила всплытие в заданном квадрате в непосредственной близости от разведанного условного минного заграждения противника. Для обеспечения ее прохода через "минное поле" в район прибыл "И. Голубец", экипаж которого с использованием трального оборудования обеспечил проход подлодки в надводном положении через опасный район", - рассказал Рулев о ходе учений.

По его словам, для отработки задачи был также задействован экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации и ПВО Черноморского флота, который сопровождал подводную лодку при проходе минных заграждений.

После отработки эпизода экипаж "Колпино" продолжил выполнение поставленных задач в акватории Черного моря.