Войти
ТАСС

Учения по преодолению подлодкой минных заграждений прошли в Черном море

278
0
0
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 "Колпино"
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 "Колпино".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Также был задействован экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации и ПВО Черноморского флота, который сопровождал подводную лодку при проходе минных заграждений, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совместные учения экипажей подводной лодки "Колпино" и морского тральщика "И. Голубец" по преодолению минных заграждений прошли в Черном море. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

"По замыслу учений "Колпино" осуществила всплытие в заданном квадрате в непосредственной близости от разведанного условного минного заграждения противника. Для обеспечения ее прохода через "минное поле" в район прибыл "И. Голубец", экипаж которого с использованием трального оборудования обеспечил проход подлодки в надводном положении через опасный район", - рассказал Рулев о ходе учений.

По его словам, для отработки задачи был также задействован экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации и ПВО Черноморского флота, который сопровождал подводную лодку при проходе минных заграждений.

После отработки эпизода экипаж "Колпино" продолжил выполнение поставленных задач в акватории Черного моря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27ПС
Проекты
636.3
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
01.07.2021
Российская подлодка с "Калибрами" вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze
29.07.2019
В День ВМФ в Севастополе показали боевые возможности новых кораблей
29.07.2019
Медведев принял участие в торжествах в Севастополе по случаю Дня ВМФ
31.10.2017
Под Андреевским флагом
22.02.2017
Этот союзник не подведет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:15
  • 49
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.