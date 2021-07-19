Войти
Российская газета

Появились фото нового российского истребителя

380
0
0
Источник изображения: Ростех

Ростех опубликовал фото нового истребителя, чья премьера состоится 20 июля в первый день МАКС-2021. Самолет или его макет доставили в аэропорт Жуковский, где его и сфотографировали споттеры.

Опубликованное корпорацией изображение затянутого в черный чехол самолета сопровождает надпись на английском "Хочешь увидеть меня без одежды?" Есть еще несколько фото истребителя во время буксировки - хотя и без таких лихих слоганов.

Обещанный Ростехом показ "принципиально нового" боевого самолета вызвал ажиотаж на Западе. Ведущие мировые СМИ выдвигают версии, каков он будет.

По появившимся снимкам можно предположить, что нам покажут уменьшенную версию Су-57 с одним двигателем - от том, что КБ Сухого ведет работу над такой машиной, было известно заранее.



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Ростех
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
01.07.2015
Крылья макетов
24.02.2015
Главком ВВС РФ: отказ иностранных государств от участия в МАКС ударит по ним же самим
11.09.2013
Азат Хаким: "Наш авиапром убила чья-то жадность и некомпетентность людей, которые руководят отраслью"
30.08.2013
МАКС-2013: между бизнесом и шоу
27.08.2009
Реализованные возможности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:15
  • 49
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.