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Интерфакс-АВН

Истребители-перехватчики ЦВО вынудили приземлиться "нарушителя" воздушного пространства в Пермском крае

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Пресс-служба Центрального военного округа

Екатеринбург. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Экипажи высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) в ходе комплексной тренировки по боевой готовности вынудили к посадке Су-24 условного противника в Пермском крае, сообщает пресс-служба ЦВО в пятницу.

"В тренировке боевой готовности авиации задействованы дежурные силы авиационной дивизии Центрального военного округа, экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и самолетов-разведчиков Су-24МР и около 1 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тренировки дежурные силы авиации взлетели с аэродрома в Пермском крае по сигналу о приближении к госгранице воздушного судна "противника", не отвечающего на запросы системы опознавания. Экипажи перехватчиков, получив данные радиолокационной разведки, вылетели для его перехвата и, визуально обнаружив, взяли на сопровождение. Затем летчики, действуя в паре, вынудили "нарушителя" набирать высоту до предельных значений. В результате тот выработал топливо и был вынужден приземлиться на заданном аэродроме.

Ранее сообщалось, что в среду в ЦВО стартовала комплексная тренировка по боевой готовности войск, в ней задействовано свыше 10 тыс. военнослужащих. Проходит тренировка под руководством командующего войсками округа Александра Лапина.

Завершится она в конце недели.

Сверзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

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