Россия выделила 3,7 млрд рублей на создание аналога телескопа Hubble

Около 3,7 млрд рублей выделено на создание российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ» в период до 2025 года. Прибор станет аналогом американского телескопа Hubble. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Согласно материалам, 8 июля между «Роскосмосом» и подведомственным ему НПО имени Лавочкина был подписан контракт на сумму 3,68 млрд рублей для «разработки рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах».

Работы планируется выполнить к концу 2025 года.

Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ» предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. «Спектр-УФ» по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу Hubble. С помощью обсерватории исследователи будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.

В марте на Байкале состоялся запуск крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. В церемонии приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий, прилетающих из космоса, из недр рождающихся или умирающих галактик и различных экзотических звездных объектов. Предполагается, что эти частицы несут с собой информацию о происходившем во Вселенной миллионы и миллиарды лет назад и пролить свет на загадки ее возникновения и эволюции.