Войти
ТАСС

В Роскосмосе заявили, что космонавты в течение месяца получат первую повышенную зарплату

433
0
0
Максим Овчинников
Максим Овчинников.
Источник изображения: ФАС

В ближайшие недели госкорпорация завершит все формальные процедуры по доведению денежных средств до Центра подготовки космонавтов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первая повышенная зарплата будет выплачена российским космонавтам в течение месяца. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Я думаю, что в течение месяца мы завершим все формальные процедуры по доведению денежных средств до Центра подготовки космонавтов (ЦПК) и они уже получат полностью зарплату", - отметил Овчинников.

По словам первого заместителя гендиректора, также будет проведен перерасчет за предыдущие месяцы с момента вступления в силу соответствующего распоряжения. В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому оклад кандидатов в космонавты возрастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, - с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей. От новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки.

Распоряжение действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. В апреле Овчинников сообщил ТАСС, что заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит около 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тыс. рублей. По его словам, до повышения зарплаты российских космонавтов были практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.03.2020
Экипажи новой экспедиции на МКС прибудут на Байконур 24 марта
28.02.2020
ИМБП РАН: до полетов человека на Марс – не меньше десяти лет
20.12.2019
Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС
20.11.2019
Астронавты остались без мест на "Союзах"
30.08.2019
Экипажи "Союза МС-15" начали экзаменационные тренировки
12.04.2013
Как найти Королева?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:15
  • 50
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 14:15
  • 49
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 13:29
  • 49
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
  • 19.07 11:37
  • 11
Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64
  • 19.07 10:48
  • 6
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 10:22
  • 6
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 19.07 09:51
  • 80
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 19.07 08:24
  • 1
Регулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. Boeing 737
  • 19.07 02:50
  • 2219
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 01:17
  • 3
Метод управления деформацией полупроводников приближает создание электроники будущего
  • 19.07 01:04
  • 19
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 19.07 01:00
  • 28
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.