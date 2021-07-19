Министерство обороны России получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД

Самолет Ил-76МД с военнослужащими гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения на борту взлетает с аэродрома Таганрог-Центральный в Ростовской области.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новый военно-транспортный самолёт Ил-76МД поставлен в Вооруженные силы РФ, следует из инфографики, опубликованной в газете "Красная звезда".

Согласно инфографике, за неделю в рамках гособоронзаказа Минобороны РФ получило военно-транспортный самолёт Ил-76МД.

В марте министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в 2021 году военному ведомству планируется поставить пять самолётов Ил-76МД-90А.

Ил-76МД-90А разработан компанией "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность вождения и десантирования.

Замена штатных двигателей Д-30КП2 на более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.

Всего военно-транспортная авиация России законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 миллиардов рублей.