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ТАСС

Crew Dragon на МКС переместят, чтобы освободить место для стыковки Starliner

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Crew Dragon
Стыковка Crew Dragon с МКС. На переднем плане видна часть роботизированного манипулятора JEMRMS и герметичный отсек для экспериментов ELM японского модуля «Кибо».
Источник изображения: ©Thomas Pesquet, Twitter

По данным NASA, отстыковка Crew Dragon Endeavour от модуля МКС Harmony запланирована на 21 июля в 06:45 по времени Восточного побережья США

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Астронавты на Международной космической станции (МКС) осуществят перестыковку пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX. Как отмечается в четверг на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, это необходимо для того, чтобы освободить место для другого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing.

По данным NASA, отстыковка Crew Dragon Endeavour от модуля МКС Harmony запланирована на 21 июля в 06:45 по времени Восточного побережья США (13:45 мск). Операцию по перестыковке осуществят астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ, которые в апреле прибыли на нем на МКС. Корабль стыкуется с другим модулем МКС приблизительно в 07:32 (14:32 мск).

В начале апреля астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути впервые переместили корабль Crew Dragon под названием Resilience от одного шлюза МКС к другому. Это было необходимо для последующей стыковки Endeavour с космической станцией.

Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС запланирован на 30 июля. Ожидается, что аппарат совершит стыковку со станцией вечером 31 июля.

Starliner массой 13 тонн рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Корабль был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.

В настоящее время на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Кимброу и Макартур, астронавт ESA Тома Песке, а также японец Хосидэ.

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