Активность на африканском направлении

США расширяют свое присутствие на континенте , в том числе за счет обучения местных военных. Фото со страницы USAfricom в Flickr.

Иностранные военные контингенты на Черном континенте

Ведущие державы мира уделяют повышенное внимание своей политики в Африке. Наибольшую активность на континенте проявляют США и Франция, стремясь к усилению своего влияния в противовес Китаю. Вашингтон использует нестабильную обстановку в Западной и Центральной Африке, американцы значительно усилили присутствие в традиционной зоне влияния Франции.

Военную деятельность Вашингтон реализует посредством созданного в 2008 году Объединенного командования ВС США в Африканской зоне (ОКАЗ). Администрация США преследует геостратегические цели – обеспечение контроля над энергоресурсами и природными богатствами. В Африке сосредоточено около 10% мировых разведанных запасов нефти без учета последних разведанных месторождений в Габоне, ДРК, Камеруне и Нигерии.

США усиливают военное и военно-техническое сотрудничество с африканскими странами. С каждым годом увеличиваются количество и масштаб мероприятий оперативно-боевой подготовки проводимых совместно с ВС стран региона. В разряд постоянных вошли учения регионального масштаба «Обангейм Экспресс», «Флинтлок», «Африка Эндэвор» и «Юнифайд Фокус». Расширяется ряд программ и инициатив, среди них «Военно-морское сотрудничество в Африке» и «Военно-воздушное партнерство в Африке».

Эти усилия в Национальной стратегии США обозначены как «максимизация американского влияния в Африке, несмотря на относительно слабое военное присутствие, путем проведения эффективных тренировок и учений, заключения с правительствами гибких соглашений сотрудничества, работой с межведомственными партнерами и инвестированием и развитием небольших опорных пунктов дислокации».

Усиление террористических организаций в регионе позволило американцам расширить свое военное присутствие в Западной Африке. В большинстве стран региона на постоянной основе присутствуют американские военные инструкторы – от нескольких человек до целых подразделений.

ОКАЗ сегодня располагает одной военной базой в Джибути. Существует ряд инфраструктурных объектов в непосредственной близости к континенту – в Южной Европе. Но в целом Вашингтон переориентируется на создание передовых операционных баз (ПОБ), пунктов совместной безопасности (ПСБ) и нештатных (чрезвычайных) пунктов в интересах текущих операций.

В ходе консультаций с руководством Бенина, Габона, Камеруна, Нигерии были достигнуты принципиальные договоренности о создании в этих странах ПОБ и ПСБ. Позднее Бенин и Нигерия отказались от размещения иностранных военных объектов.

КАМЕРУН, ГАБОН, НИГЕРИЯ

ОКАЗ после официального обращения правительства Камеруна развернуло в этой стране оперативно-тактическую группу «Токкоа» (ныне именуемую «Дарби») в составе 300 военнослужащих и четырех стратегических многоцелевых БПЛА MQ-1B «Предатор». Контингент дислоцируется в Гаруа, в 650 км северо-восточнее камерунской столицы Яунде. Целью его пребывания в регионе является содействие сводным силам Бенина, Камеруна, Нигера, Нигерии и Чада в контртеррористической операции против группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ). Основные задачи американского контингента – ведение воздушной разведки и удары БПЛА по силам и средствам боевиков.

Для проведения учения «Юнифайд Фокус» американцы построили на ВМБ Дуала комплекс зданий. Объект используется в интересах контртеррористической операции и для подготовки камерунских военнослужащих. Его работу обеспечивают 30 военнослужащих США.

В августе 2018 года принято решение о выводе американского контингента из Камеруна, но сроки его до конца не согласованы. Возведенный объект законсервируют на случай возвращения.

До 15 американских инструкторов находятся при штабе быстрого реагирования ВС Камеруна. Они оказывают помощь в проведении боевых действий против «Боко Харам» на севере республики.

В Либревиле (Габон) США создали ПСБ для подготовки габонских подразделений и тылового обеспечения американского присутствия в регионе. На объекте размещено до 30 военнослужащих на ротационной основе.

Имеется соглашение об использовании габонского аэропорта Леон-Мба для транзитных посадок американской военно-транспортной авиации. Аэропорт нужен для переброски военных грузов в Южную и Центральную Африку, а также для эвакуации американских граждан из стран, охваченных конфликтами.

Отдельное внимание Вашингтон уделяет Нигерии, где стремится разместить свою военную инфраструктуру. Однако Абуджа категорически отвергает подобные предложения, поэтому военное присутствие обеспечивается за счет сотрудничества в подготовке нигерийских военных кадров.

В Нигерии на постоянной основе находится до 100 американских военнослужащих. В частности, группа военных инструкторов в 30 человек занята подготовкой сухопутных войск Нигерии. Тренировки проходили на полигоне школы сухопутных войск в Джаджи и в центре подготовки для борьбы с терроризмом в Качиа.

ФРАНЦУЗСКИЙ ИНТЕРЕС

Франция остается основным игроком в Западной и Центральной Африке в силу исторических причин. После получения африканскими странами независимости Париж прилагает значительные усилия для поддержания влияния в своих бывших колониях и сохранения там своего военного присутствия.

Кроме тесных связей с франкоговорящими странами Африки, Франция имеет на континенте экономические интересы (месторождения углеводородов в Гвинейском заливе) и заинтересована в стабильности африканских стран. Именно отсутствие безопасности в Западной Африке стало поводом для французского военного присутствия.

До настоящего времени Париж обладал значительным военным контингентом. Французские ВС на постоянной основе дислоцируются в Габоне: 440 человек, один вертолет боевого обеспечения AS-555 «Феннек». Штаб группировки размещен в военном лагере «Шарль де Голль» (Либревиль). Созданы запасы вооружения и экипировки более чем для 2 тыс. человек, склады боеприпасов и горючего. Парижу предоставлено право на использование авиабазы ВВС Габона Мвенге.

Французский воинский контингент находится в Габоне по межправительственному соглашению и имеет статус «сил постоянного присутствия». Его задачи – обеспечение безопасности французских граждан, помощь в строительстве национальных ВС, поддержание региональной стабильности.

Кроме того, в Министерстве национальной обороны Габона, в штабах видов ВС, жандармерии и полиции находятся около 80 французских военных советников. По линии военного сотрудничества работают 24 офицера, 10 специалистов тренируют подразделения республиканской гвардии.

В Камеруне размещено подразделение транспортного обеспечения (50 человек). Оно осуществляет военно-техническое и тыловое обеспечение французских военнослужащих в регионе.

Корабли ВМС Франции в ходе боевого патрулирования в Атлантике (операция «Коримб») регулярно заходят в военно-морские базы и порты Дуала (Камерун), Котону (Бенин), Лагос (Нигерия), Либревиль. В Бенине и Габоне спецподразделения французских ВС отрабатывают задачи боевой подготовки в тропиках.

СИЛЫ ДРУГИХ СТРАН

Великобритания сохраняет военное присутствие в Нигерии. Общая численность ее военнослужащих – до 200 человек. В штабе контртеррористической операции «Ласт Холд» (Абуджа) на постоянной основе находятся 15 военных советников. Британские инструкторы проводят на полигоне школы сухопутных войск подготовку подразделений 7-й и 8-й пехотных дивизий Нигерии, участвующих в контртеррористической операции на северо-востоке страны.

Отдельное направление – обучение сил специальных операций ВВС Нигерии, обеспечивающих безопасность авиабаз и других военных объектов. С 2017 года на базе 301-й летной школы (Кадуна) 30 специалистов полка ПВО и охраны объектов британских ВВС подготовили более 2 тыс. нигерийцев. Британцы (10 человек) обучают также группы спецназа ВМС Нигерии.

Британские специалисты на постоянной основе проводят техническое обслуживание боевых танков «Виккерс» Мк. З и разведывательных танков «Скорпион», находящихся на вооружении Нигерии, и готовят их экипажи.

Германия имеет в этой стране 10 военнослужащих из состава группы по координации военно-технической помощи Нигерии, которая находится в Абудже с 2008 года. Задачи группы – обеспечение поставок запчастей для автобронетанковой техники, военно-транспортных самолетов С-130 и специального имущества для инженерных войск и организация ремонта автомобилей немецкого производства, стоящих на вооружении ВС Нигерии.

Командование ВС Бельгии провело в 2017 году учение «Тропикал сторм – 2017» на территории Габона в целях обучения бельгийских военнослужащих действиям в жарком климате. Особое внимание уделялось отработке взаимодействия сухопутных войск с приданным авиационным компонентом в стране с чрезвычайными условиями, а также оказанию помощи местному населению в вооруженном конфликте. Мероприятие было проведено на базе учебного центра ВС Франции. В нем приняли участие два батальона коммандос и 3-й воздушно-десантный батальон сухопутных войск Бельгии (до 800 человек), три военно-транспортных самолета С-13ОН (20-я транспортная авиационная эскадрилья), два вертолета NH-90s и два А-109А (18-я вертолетная эскадрилья). В качестве наблюдателей присутствовали представители ВС Габона, США и Франции. Всего привлекалось около тысячи военнослужащих.

По заявлению командования ВС Бельгии, это учение проводилось для тренировки бельгийских миротворцев для участия в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. При этом условия учебного центра не в полной мере соответствуют малийской местности и предназначены скорее для ведения боевых действий в экваториальных лесах.

Не исключено, что учение было направлено на подготовку бельгийских подразделений к проведению военной операции на территории Демократической Республики Конго – для эвакуации своих граждан и оказания поддержки лояльных Бельгии конголезских оппозиционных сил.

США, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия и Италия используют морские порты Нигерии, Бенина Камеруна, Габона для пополнения горюче-смазочных материалов, продовольствия и воды, а также демонстрации флага. Экипажами кораблей проводятся совместные военные учения как на море, так и с использованием территории данных государств. Кроме того, в ряде военных учебных заведений ежегодно проходит подготовку офицерский состав стран зоны ответственности.

Китайская Народная Республика проявляет значительную активность по использованию инфраструктуры африканских стран в своих интересах для обеспечения безопасности глобального проекта «Один пояс – один путь».

В этих целях китайцы прорабатывают возможность не только заходов кораблей, но создания хранилищ материально-технических средств и военных баз. В частности, Пекин намеревается создать такой объект в Нигерии – помимо Анголы, Кении, Танзании и Намибии. Реализация проекта начата с Джибути, где уже функционирует военная база емкостью до 10 тыс. человек.

Военное присутствие США, Франции, других европейских стран и Китая в странах Африки сохранится и в дальнейшем. В свою очередь, африканские государства, испытывающие острую нехватку вооружения и военной техники, будут использовать военное и военно-техническое двустороннее сотрудничество для повышения боевых возможностей национальных вооруженных сил.

АФРИКАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИЛЫ

Африканский союз использует территории стран зоны ответственности в интересах развертывания Африканских сил постоянной готовности (АСПГ). Бригада постоянной готовности Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) в настоящее время представлена двумя многонациональными пехотными батальонами и батальоном тылового обеспечения, включающими подразделения ВС Нигерии. Штаб расположен в нигерийской столице Абудже.

На территории Камеруна в январе 2018 года открыта Центральная база тылового обеспечения АСПГ в городе Дуала. Ее соорудили в соответствии с подписанным в 2015 году соглашением между Африканским союзом и камерунским правительством. Объект общей площадью в 10 га размещен в непосредственной близости от авиабазы Дуала ВВС Камеруна. В ходе работ восстановлено и создано более 35 зданий и сооружений, которые предназначены для хранения и распределения вооружения и военно-технического имущества подразделений и частей АСПГ. По предварительным оценкам, в хранилищах базы предполагается сосредоточить запасы для оснащения 30 тыс. военнослужащих.

Страны Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА) сформировали бригаду постоянной готовности, названную Центральноафриканскими многонациональными силами (ФОМАК). Штаб ФОМАК находится в Яунде (Камерун), база тылового обеспечения – в Дуале (Камерун). В состав бригады Камерун выделил мотопехотный батальон и военно-транспортный самолет, Габон – две пехотные роты, военно-транспортный самолет, полевой госпиталь, Демократическая республика Конго – пехотный батальон. Постоянным местом дислокации подразделений бригад постоянной готовности определены территории государств, вооруженные силы которых выделили свои контингенты в состав АСПГ.

СИЛЫ ООН

Организация Объединенных Наций использует территорию Демократической Республики Конго для размещения миротворческого контингента (16 тыс. человек). Миссия ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) является самой многочисленной среди международных миротворческих подразделений в мире и осуществляет свою деятельность с 1 июля 2010 года. Ее предшественницей с 1999 года была Миссия ООН в ДРК.

Миссии разрешено использовать все необходимые средства по выполнению мандата, целью которого является защита гражданского населения, сотрудников гуманитарных операций и защитников прав человека от непосредственной угрозы физического насилия, а также оказание поддержки правительству ДРК в его работе по стабилизации и консолидации мирного процесса.

В условиях продолжающихся боевых действий, политической и социально-экономической нестабильности на МООНСДРК возложена ключевая роль в обеспечении мира и безопасности в Демократической Республике Конго, в укреплении и развитии демократических институтов, нейтрализации незаконных вооруженных формирований. В настоящее время, как отмечает командование миссии, все большее внимание уделяется миротворческим операциям на северо-востоке страны.

С учетом активизации боевиков незаконных вооруженных формирований в ДРК и в связи с неспособностью официальной Киншасы обеспечить безопасность в регионе Совет Безопасности ООН принял в марте 2013 года решение об изменении мандата миссии и включении в ее состав бригады быстрого реагирования. В резолюции Совета Безопасности отмечается, что создание подобного многонационального боевого соединения рассматривается в качестве исключительного случая.

На бригаду возлагаются задачи по пресечению в восточной части ДРК деятельности незаконных вооруженных формирований, пользующихся поддержкой Руанды и Уганды, а также по недопущению попыток боевиков распространить свой контроль на новые территории. Бригада комплектуется военнослужащими ЮАР и Малави. Штаб размещен на операционной базе воинского контингента МООНСДРК в городе Гома.

В соответствии с измененным мандатом миссии бригаде предоставлено право вести самостоятельные боевые действия без взаимодействия с вооруженными силами ДРК. При этом авиационную поддержку в ходе проведения силовых операций осуществляют вертолетные подразделения МООНСДРК.

Роман Кузнецов

Роман Иванович Кузнецов – журналист.