В кольце врагов, в тисках чужой культуры

После встречи в Женеве у президентов США и России появилась возможность для прямого диалога по всем проблемам двустронних отношений. Фото Reuters.

Кремль обнародовал новую редакцию Стратегии национальной безопасности

Президент РФ Владимир Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности (СНБ). Указ № 400 от 2 июля 2021 года опубликован на сайте Кремля.

Этот документ обновляется раз в шесть лет и лежит в основе стратегического планирования. Его положения определяют национальные интересы и стратегические приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Предыдущая редакция СНБ была утверждена 31 декабря 2015 года.

Последняя версия СНБ была одобрена Советом безопасности в конце мая текущего года. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что ее положения предусматривают повышение качества жизни россиян, дальнейшее укрепление обороноспособности, внутреннего единства и сплоченности общества, достижение национальных целей развития, повышение конкурентоспособности и международного престижа России.

ЗАЩИТА ОТ ВОЕННЫХ УГРОЗ

Как отмечается в СНБ, на современном этапе наблюдается рост геополитической нестабильности, повышается число международных конфликтов и усиливаются противоречия между государствами, сопровождающиеся повышением угрозы использования военной силы. Идет расшатывание установленных и признанных норм международного права, ослабляются и разрушаются действующие международные правовые институты, продолжается демонтаж системы договоров и соглашений в области контроля над вооружениями.

Все это ведет к нарастанию международной напряженности и обострению военно-политической обстановки, в том числе вблизи государственной границы РФ. Действия некоторых стран направлены на инициирование раскола в странах СНГ с целью разрушения связей России с ее традиционными союзниками. Некоторые страны, и прежде всего США, называют Москву угрозой и основным военным противником.

Опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав, существенно возрастает. Идет активное превращение космического и информационного пространств в военные домены.

Вопросы организации военной защиты России от внешних угроз рассмотрены в четвертом разделе СНБ «Обеспечение национальной безопасности» в подразделе «Оборона страны». В нем указывается, что в мире происходит формирование новых глобальных и региональных центров силы. Обостряется борьба за сферы влияния, и возрастает значение военной силы как инструмента достижения субъектами международных отношений своих геополитических целей.

Сегодня усиление военных опасностей и угроз РФ определяется попытками оказания силового давления на Россию, на ее союзников и партнеров, расширением военной инфраструктуры НАТО у российских границ, активизацией разведывательной деятельности, отработкой форм и методов применения против ВС РФ крупных военных формирований и ядерного оружия.

Активно развивая глобальную систему ПРО, США последовательно проводят курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями. Планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности.

В СНБ отмечается, что продолжающаяся эскалация напряженности в зонах конфликтов на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Афганистане и на Корейском полуострове ведет к ослаблению систем глобальной и региональной безопасности и создает условия для распространения международного терроризма и экстремизма.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБОРОНЫ

Целями обороны России, указывается в документе, является создание условий для мирного социально-экономического развития и обеспечение военной безопасности. Достижение целей обороны страны осуществляется в рамках реализации военной политики путем стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов, совершенствования военной организации государства, форм применения и способов действий ВС, других войск, воинских формирований и органов, повышения мобилизационной готовности РФ и готовности сил и средств гражданской обороны.

При этом особое внимание уделяется решению следующих задач:

– своевременное выявление существующих и перспективных военных опасностей и военных угроз;

– совершенствование системы военного планирования в РФ, разработка и реализация взаимосвязанных политических, военных, военно-технических, дипломатических, экономических, информационных и иных мер, направленных на предотвращение применения военной силы в отношении России, защиту ее суверенитета и территориальной целостности;

– поддержание на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания;

– обеспечение заданной степени готовности к боевому применению ВС, других войск, воинских формирований и органов;

– защита национальных интересов и граждан РФ за пределами ее территории;

– сбалансированное развитие компонентов военной организации, наращивание оборонного потенциала, оснащение ВС, других войск, воинских формирований и органов современными вооружением, военной и специальной техникой;

– совершенствование планирования мер по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ и их реализации в необходимом объеме, своевременное обновление и поддержание на достаточном уровне военно-технического потенциала военной организации государства;

– своевременный учет тенденций изменения характера современных войн и вооруженных конфликтов, создание условий для наиболее полной реализации боевых возможностей войск (сил), выработка требований к перспективным формированиям и новым средствам вооруженной борьбы;

– обеспечение технологической независимости оборонно-промышленного комплекса РФ, его инновационное развитие, сохранение лидерства в разработке и производстве новых (перспективных) образцов (комплексов, систем) вооружений, военной и специальной техники;

– подготовка экономики РФ, экономики ее субъектов и муниципальных образований, органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, ВС, других войск, воинских формирований и органов к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей страны и нужд населения в военное время;

– планирование и проведение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

– поддержание на высоком уровне морально-политического и психологического состояния личного состава, правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах;

– военно-патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан;

– повышение уровня социальной защищенности военнослужащих, членов их семей, граждан, уволенных с военной службы, а также улучшение условий военной службы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий сопровождается повышением вероятности возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства, говорится в СНБ. Сегодня многие страны расширяют использование информационных технологий для вмешательства во внутренние дела других государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности. Такие действия являются значимой угрозой международному миру и безопасности.

Увеличивается количество кибератак и на российские информационные ресурсы. Большая часть таких нападений осуществляется с территорий различных государств. Инициативы РФ в области обеспечения международной информационной безопасности встречают противодействие со стороны контрагентов Москвы, стремящихся занять доминирующее положение в глобальном информационном пространстве.

Деятельность специальных служб иностранных государств по проведению разведывательных и иных операций в российском информационном пространстве обретает все большие масштабы. ВС таких государств ведут отработку форм и методов по выведению из строя объектов критической информационной инфраструктуры РФ.

Для дестабилизации общественно-политической ситуации в России распространяется недостоверная информация, в том числе заведомо ложные сообщения об угрозе террористических акций. На различных сайтах интернета размещаются материалы террористических и экстремистских организаций, призывы к массовым беспорядкам, проведению экстремистских действий, к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, к совершению в знак протеста самоубийств, пропагандируется криминальный образ жизни, потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также размещается иная противоправная информация. Основным объектом такого деструктивного воздействия является молодежь.

Стремление транснациональных корпораций закрепить свое монопольное положение в Сети и контролировать все информационные ресурсы сопровождается введением такими корпорациями цензуры и блокировкой альтернативных интернет-платформ. При этом у них нет законных оснований для такой деятельности, она ведется вопреки нормам международного права. По политическим причинам пользователям навязывается искаженный взгляд на исторические факты, а также на события, происходящие в РФ и мире.

Анонимность, которая обеспечивается за счет использования информационно-коммуникационных технологий, облегчает совершение преступлений, расширяет возможности для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, распространения наркотических средств и психотропных веществ.

Использование в РФ иностранных информационных технологий и телекоммуникационного оборудования повышает уязвимость российских информационных ресурсов, включая объекты критической информационной инфраструктуры, к воздействию из-за рубежа.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Целью обеспечения информационной безопасности является укрепление суверенитета России в киберпространстве. Достижение цели обеспечения информационной безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, направленной на решение следующих задач:

– формирование безопасной среды оборота достоверной информации, повышение защищенности информационной инфраструктуры РФ и устойчивости ее функционирования;

– развитие системы прогнозирования, выявления и предупреждения угроз информационной безопасности РФ, определения их источников и оперативной ликвидации последствий реализации таких угроз;

– предотвращение деструктивного информационно-технического воздействия на российские информационные ресурсы, включая объекты критической информационной инфраструктуры;

– создание условий для эффективного предупреждения, выявления и пресечения преступлений и иных правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий;

– повышение защищенности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ, российского сегмента интернета, иных значимых объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также исключение иностранного контроля за их функционированием;

– снижение до минимально возможного уровня количества утечек информации ограниченного доступа и персональных данных, а также уменьшение количества нарушений, установленных российским законодательством требований по защите такой информации и персональных данных;

– предотвращение и/или минимизация ущерба национальной безопасности, связанного с осуществлением иностранными государствами технической разведки;

– обеспечение защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных, в том числе с использованием информационных технологий;

– укрепление информационной безопасности ВС, других войск, воинских формирований и органов, а также разработчиков и изготовителей вооружения, военной и специальной техники;

– развитие сил и средств информационного противодействия;

– воспрещение использования информационной инфраструктуры РФ экстремистскими и террористическими организациями, специальными службами и пропагандистскими структурами иностранных государств для осуществления деструктивного информационного воздействия на граждан и общество;

– совершенствование средств и методов обеспечения информационной безопасности на основе применения передовых технологий, включая технологии искусственного интеллекта и квантовые вычисления;

– обеспечение приоритетного использования в информационной инфраструктуре РФ российских информационных технологий и оборудования, отвечающих требованиям информационной безопасности, в том числе при реализации национальных проектов и программ и решении задач в области цифровизации экономики и государственного управления;

– укрепление сотрудничества РФ с иностранными партнерами в области обеспечения информационной безопасности, в том числе в целях установления международно-правового режима обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий;

– доведение до российской и международной общественности достоверной информации о внутренней и внешней политике РФ;

– развитие взаимодействия органов публичной власти, институтов гражданского общества и организаций при осуществлении деятельности в области обеспечения информационной безопасности РФ.

СТРАТЕГИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ

В заключение следует отметить, что, по мнению российских экспертов, новая стратегия развивает идеи варианта 2015 года. Они подчеркивают, что уже тогда Путин объявил, что Россия находится в кольце врагов, которые стремятся нанести ей ущерб самыми различными способами, начиная с военного давления и кончая распространением в российском обществе экстремистских идей.

Теперь, заявляют эксперты, президент пошел дальше. В новой редакции основополагающего документа Кремля угрозами безопасности признана деятельность транснациональных корпораций в интернете, вестернизация культуры, навязывание российским гражданам чуждых моральных ценностей и разрушение русского языка.

Правда, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с представителем РБК заметил, что в варианте 2021 года, как и в прежней стратегии, не хватает механизмов реализации.

«В этой редакции подчеркивается, что Стратегия национальной безопасности является базовым документом для других стратегий и концепций. При этом механизмов реализации нет, не считая ежегодного отчета секретаря Совета безопасности о состоянии безопасности в РФ. Конечно, там говорится, что государственные и общественные институты должны руководствоваться стратегией, но каким образом это должно контролироваться, в общем, в стратегии не описывается», – подчеркнул специалист.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»