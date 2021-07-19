В кольце врагов, в тисках чужой культуры

Кремль обнародовал новую редакцию Стратегии национальной безопасности
Президент РФ Владимир Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности (СНБ). Указ № 400 от 2 июля 2021 года опубликован на сайте Кремля.
Этот документ обновляется раз в шесть лет и лежит в основе стратегического планирования. Его положения определяют национальные интересы и стратегические приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Предыдущая редакция СНБ была утверждена 31 декабря 2015 года.
Последняя версия СНБ была одобрена Советом безопасности в конце мая текущего года. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что ее положения предусматривают повышение качества жизни россиян, дальнейшее укрепление обороноспособности, внутреннего единства и сплоченности общества, достижение национальных целей развития, повышение конкурентоспособности и международного престижа России.
ЗАЩИТА ОТ ВОЕННЫХ УГРОЗ
Как отмечается в СНБ, на современном этапе наблюдается рост геополитической нестабильности, повышается число международных конфликтов и усиливаются противоречия между государствами, сопровождающиеся повышением угрозы использования военной силы. Идет расшатывание установленных и признанных норм международного права, ослабляются и разрушаются действующие международные правовые институты, продолжается демонтаж системы договоров и соглашений в области контроля над вооружениями.
Все это ведет к нарастанию международной напряженности и обострению военно-политической обстановки, в том числе вблизи государственной границы РФ. Действия некоторых стран направлены на инициирование раскола в странах СНГ с целью разрушения связей России с ее традиционными союзниками. Некоторые страны, и прежде всего США, называют Москву угрозой и основным военным противником.
Опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав, существенно возрастает. Идет активное превращение космического и информационного пространств в военные домены.
Вопросы организации военной защиты России от внешних угроз рассмотрены в четвертом разделе СНБ «Обеспечение национальной безопасности» в подразделе «Оборона страны». В нем указывается, что в мире происходит формирование новых глобальных и региональных центров силы. Обостряется борьба за сферы влияния, и возрастает значение военной силы как инструмента достижения субъектами международных отношений своих геополитических целей.
Сегодня усиление военных опасностей и угроз РФ определяется попытками оказания силового давления на Россию, на ее союзников и партнеров, расширением военной инфраструктуры НАТО у российских границ, активизацией разведывательной деятельности, отработкой форм и методов применения против ВС РФ крупных военных формирований и ядерного оружия.
Активно развивая глобальную систему ПРО, США последовательно проводят курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями. Планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности.
В СНБ отмечается, что продолжающаяся эскалация напряженности в зонах конфликтов на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Афганистане и на Корейском полуострове ведет к ослаблению систем глобальной и региональной безопасности и создает условия для распространения международного терроризма и экстремизма.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБОРОНЫ
Целями обороны России, указывается в документе, является создание условий для мирного социально-экономического развития и обеспечение военной безопасности. Достижение целей обороны страны осуществляется в рамках реализации военной политики путем стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов, совершенствования военной организации государства, форм применения и способов действий ВС, других войск, воинских формирований и органов, повышения мобилизационной готовности РФ и готовности сил и средств гражданской обороны.
При этом особое внимание уделяется решению следующих задач:
– своевременное выявление существующих и перспективных военных опасностей и военных угроз;
– совершенствование системы военного планирования в РФ, разработка и реализация взаимосвязанных политических, военных, военно-технических, дипломатических, экономических, информационных и иных мер, направленных на предотвращение применения военной силы в отношении России, защиту ее суверенитета и территориальной целостности;
– поддержание на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания;
– обеспечение заданной степени готовности к боевому применению ВС, других войск, воинских формирований и органов;
– защита национальных интересов и граждан РФ за пределами ее территории;
– сбалансированное развитие компонентов военной организации, наращивание оборонного потенциала, оснащение ВС, других войск, воинских формирований и органов современными вооружением, военной и специальной техникой;
– совершенствование планирования мер по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ и их реализации в необходимом объеме, своевременное обновление и поддержание на достаточном уровне военно-технического потенциала военной организации государства;
– своевременный учет тенденций изменения характера современных войн и вооруженных конфликтов, создание условий для наиболее полной реализации боевых возможностей войск (сил), выработка требований к перспективным формированиям и новым средствам вооруженной борьбы;
– обеспечение технологической независимости оборонно-промышленного комплекса РФ, его инновационное развитие, сохранение лидерства в разработке и производстве новых (перспективных) образцов (комплексов, систем) вооружений, военной и специальной техники;
– подготовка экономики РФ, экономики ее субъектов и муниципальных образований, органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, ВС, других войск, воинских формирований и органов к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей страны и нужд населения в военное время;
– планирование и проведение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
– поддержание на высоком уровне морально-политического и психологического состояния личного состава, правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах;
– военно-патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан;
– повышение уровня социальной защищенности военнослужащих, членов их семей, граждан, уволенных с военной службы, а также улучшение условий военной службы.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий сопровождается повышением вероятности возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства, говорится в СНБ. Сегодня многие страны расширяют использование информационных технологий для вмешательства во внутренние дела других государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности. Такие действия являются значимой угрозой международному миру и безопасности.
Увеличивается количество кибератак и на российские информационные ресурсы. Большая часть таких нападений осуществляется с территорий различных государств. Инициативы РФ в области обеспечения международной информационной безопасности встречают противодействие со стороны контрагентов Москвы, стремящихся занять доминирующее положение в глобальном информационном пространстве.
Деятельность специальных служб иностранных государств по проведению разведывательных и иных операций в российском информационном пространстве обретает все большие масштабы. ВС таких государств ведут отработку форм и методов по выведению из строя объектов критической информационной инфраструктуры РФ.
Для дестабилизации общественно-политической ситуации в России распространяется недостоверная информация, в том числе заведомо ложные сообщения об угрозе террористических акций. На различных сайтах интернета размещаются материалы террористических и экстремистских организаций, призывы к массовым беспорядкам, проведению экстремистских действий, к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, к совершению в знак протеста самоубийств, пропагандируется криминальный образ жизни, потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также размещается иная противоправная информация. Основным объектом такого деструктивного воздействия является молодежь.
Стремление транснациональных корпораций закрепить свое монопольное положение в Сети и контролировать все информационные ресурсы сопровождается введением такими корпорациями цензуры и блокировкой альтернативных интернет-платформ. При этом у них нет законных оснований для такой деятельности, она ведется вопреки нормам международного права. По политическим причинам пользователям навязывается искаженный взгляд на исторические факты, а также на события, происходящие в РФ и мире.
Анонимность, которая обеспечивается за счет использования информационно-коммуникационных технологий, облегчает совершение преступлений, расширяет возможности для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, распространения наркотических средств и психотропных веществ.
Использование в РФ иностранных информационных технологий и телекоммуникационного оборудования повышает уязвимость российских информационных ресурсов, включая объекты критической информационной инфраструктуры, к воздействию из-за рубежа.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Целью обеспечения информационной безопасности является укрепление суверенитета России в киберпространстве. Достижение цели обеспечения информационной безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, направленной на решение следующих задач:
– формирование безопасной среды оборота достоверной информации, повышение защищенности информационной инфраструктуры РФ и устойчивости ее функционирования;
– развитие системы прогнозирования, выявления и предупреждения угроз информационной безопасности РФ, определения их источников и оперативной ликвидации последствий реализации таких угроз;
– предотвращение деструктивного информационно-технического воздействия на российские информационные ресурсы, включая объекты критической информационной инфраструктуры;
– создание условий для эффективного предупреждения, выявления и пресечения преступлений и иных правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий;
– повышение защищенности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ, российского сегмента интернета, иных значимых объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также исключение иностранного контроля за их функционированием;
– снижение до минимально возможного уровня количества утечек информации ограниченного доступа и персональных данных, а также уменьшение количества нарушений, установленных российским законодательством требований по защите такой информации и персональных данных;
– предотвращение и/или минимизация ущерба национальной безопасности, связанного с осуществлением иностранными государствами технической разведки;
– обеспечение защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных, в том числе с использованием информационных технологий;
– укрепление информационной безопасности ВС, других войск, воинских формирований и органов, а также разработчиков и изготовителей вооружения, военной и специальной техники;
– развитие сил и средств информационного противодействия;
– воспрещение использования информационной инфраструктуры РФ экстремистскими и террористическими организациями, специальными службами и пропагандистскими структурами иностранных государств для осуществления деструктивного информационного воздействия на граждан и общество;
– совершенствование средств и методов обеспечения информационной безопасности на основе применения передовых технологий, включая технологии искусственного интеллекта и квантовые вычисления;
– обеспечение приоритетного использования в информационной инфраструктуре РФ российских информационных технологий и оборудования, отвечающих требованиям информационной безопасности, в том числе при реализации национальных проектов и программ и решении задач в области цифровизации экономики и государственного управления;
– укрепление сотрудничества РФ с иностранными партнерами в области обеспечения информационной безопасности, в том числе в целях установления международно-правового режима обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий;
– доведение до российской и международной общественности достоверной информации о внутренней и внешней политике РФ;
– развитие взаимодействия органов публичной власти, институтов гражданского общества и организаций при осуществлении деятельности в области обеспечения информационной безопасности РФ.
СТРАТЕГИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
В заключение следует отметить, что, по мнению российских экспертов, новая стратегия развивает идеи варианта 2015 года. Они подчеркивают, что уже тогда Путин объявил, что Россия находится в кольце врагов, которые стремятся нанести ей ущерб самыми различными способами, начиная с военного давления и кончая распространением в российском обществе экстремистских идей.
Теперь, заявляют эксперты, президент пошел дальше. В новой редакции основополагающего документа Кремля угрозами безопасности признана деятельность транснациональных корпораций в интернете, вестернизация культуры, навязывание российским гражданам чуждых моральных ценностей и разрушение русского языка.
Правда, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с представителем РБК заметил, что в варианте 2021 года, как и в прежней стратегии, не хватает механизмов реализации.
«В этой редакции подчеркивается, что Стратегия национальной безопасности является базовым документом для других стратегий и концепций. При этом механизмов реализации нет, не считая ежегодного отчета секретаря Совета безопасности о состоянии безопасности в РФ. Конечно, там говорится, что государственные и общественные институты должны руководствоваться стратегией, но каким образом это должно контролироваться, в общем, в стратегии не описывается», – подчеркнул специалист.
Владимир Иванов
Обозреватель «Независимого военного обозрения»