Polskie Radio (Польша): танки Abrams заступают на службу в Польше

Польша закупит 250 американских танков Abrams третьего поколения. Первые танки прибудут в Польшу в 2022 году и укрепят ее восточный фланг, говорят в МО. Для Польши Америка — прежде всего, поэтому вместо участия в разработке и производстве танка нового поколения вместе с Францией и Германией, был выбран контракт с американцами.

Военный аналитик Якуб Паловский о контракте на 250 едениц M1A2 Abrams SEPv3

Несмотря на определённое политическое охлаждение отношений на линии Варшава - Вашингтон после прихода к власти в США Джо Байдена, сотрудничество в области вооружения и безопасности стремительно развивается.

В среду, 14 июля, в Варшаве прошла пресс-конференция, в которой принял участие министр обороны Польши Мариуш Блащак, а также заместитель председателя Совета министров и председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ярослав Качиньский.

На ней было объявлено о приобретении польской армией 250 американских танков последнего, третьего поколения M1A2 Abrams SEPv3. Весь заказ, который помимо самих машин включает также пакет логистики и обучения персонала, составляет 23 миллиарда злотых (более 6 миллиардов долларов США). Первые единицы прибудут в Польшу уже в 2022 году.

В оборонном ведомстве подчёркивает, что приобретённые американские танки укрепят восточный фланг Польши, то есть российское направление. Боевая техника поступит в распоряжение 18-й механизированной дивизии.

Нужно добаваить, M1A2 Abrams SEPv3 - это последняя модернизация данного танка, поступивший на вооружение армии США в 2019-2020 годах. Пакет модернизации, обозначенный как SEPv3, включает среди прочего новые системы связи и отображения данных. Машины также получили дополнительную броню, что значительно повысило безопасность экипажа и живучесть самого танка. Кроме того, M1A2 Abrams SEPv3 использует боеприпасы новых типов, а также имеет модернизированные системы наблюдения и наведения.

Отметим, что танки Abrams предыдущих, более старых моделей, показали свою высокую эффективность в операции "Буря в пустыне". Армией США и Корпусом морской пехоты было задействовано около 1800 танков, при помощи которых удалось уничтожить или захватить 3008 танков противника (71% от имеющихся на вооружении), 1856 бронетранспортёров и боевых машин пехоты (64%), потеряв при этом только 19 танков. При этом около 20% танков были повреждены союзным огнём. Танк типа M1 на практике оказался способен вести огонь по подразделениям противника с расстояния более 3 тысяч метров.

Командованием США были учтены имеющиеся в танке проблемы и последующие модернизации выходили с учётом боевого опыта.

Контракт на M1A2 Abrams SEPv3 Русской службы Польского Радио прокомментировал Якуб Паловский, эксперт и заместитель главного редактора портала Defence24.pl.

Эксперт рассказал какую роль отыгрывают танки на современном поле боя:

Последние конфликты, такие как в Украине и Сирии, доказывают, что танки продолжат играть очень важную роль на современном поле боя. Если говорить о Польше, то танкам, в первую очередь, отводится оборонительная функция, например, как противодействие танкам потенциального врага. Конечно, существуют и противотанковые ракетные комплексы - другой элемент противотанковой обороны. В этой большой оборонительной тактике танк - это только один из элементов.

Но сочетание мобильности, огневой мощи, брони и вооружения делают танк очень важным и необходимым элементом оборонительной стратегии. Это подтверждается также инвестициями в закупку и модернизацию танков странами блока НАТО. Совсем недавно Венгрия закупила новые танки Leopard 2. Это не самая новая техника, но до этой инвестиции венгерская армия имела на вооружении только старые и немодернизированые Т-72. Было куплено 44 единиц Leopard 2 и может показаться что это немного, но стоит помнить о том, что, чем меньше страна, тем меньше её армия. Но всё же отчётливо видно понимание потенциала танков на поле битвы. Подобную ситуацию мы можем наблюдать и в других странах НАТО, например, это касается Германии или Дании.

Также Якуб Паловский поделился своими соображениями насчёт того, почему выбор пал именно на M1A2 Abrams:

У польской армии довольно острая потребность в танках. Сейчас на вооружении состоят 250 танков Leopard 2, легко модернизированные Т-72 и PT-91, которые являются модернизацией Т-72 90-х годов и не соответствуют требованиям сегодняшнего дня.

Если говорить об Abrams, то это очень хороший танк, с которым польские военные уже знакомы. На этот выбор могли повлиять политические факторы. Вероятно позитивную роль также сыграла возможность быстрой доставки.

Были конечно и другие предложения. Польше предлагалось совместная разработка и производство танков. Но, поставки техники в этом случая заняли бы гораздо больше времени.

Как может сказаться политическое охлаждение в отношениях между США и Польшей, на общей стратегии безопасности? Якуб Паловский:

Я очень надеюсь на то, что обе стороны отдают себе отчёт о высоком уровне угрозы в регионе Центральной Европы. Военное сотрудничество продолжается. Присутствие американского контингента в Польше, а также создание танкового склада, при помощи которого в случае необходимости нужна будет только переброска людей, только подтверждают это.

Угроза находится на высоком уровне, и даже если есть ряд разногласий между странами, нельзя ослаблять военно-техническое сотрудничество, потому что этим может кто-то воспользоваться, я думаю вы понимаете о ком я говорю, и вред от таких действий будет просто колоссальным. Спор между союзниками можно рано или поздно решить.

Якуб Паловский подчёркивает, что M1A2 Abrams сможет эффективно функционировать с другими, даже немного устаревшими моделями танков:

Если мы говорим о координации действий между разными машинами, то она всегда возможна. Это позволяют современные системы связи. Недавно, даже польские Т-72 были оснащены новыми польскими системами, которые соответствуют стандартам НАТО.

Однако я думаю, что проблемы могут возникнуть в других вопросах. Есть отличия в использованном топливе. Есть вопросы по ремонту разных моделей танков. Тут многое зависит от того, какие будут предприняты шаги после решения о покупке Abrams-ов. Например, создадут ли на польских предприятиях потенциал, для того чтобы успешно эксплуатировать и поддерживать на ходу такую технику. Танк время от времени должен проходить ремонт и обслуживание, хорошо бы, чтобы все это делалось в Польше.

Эксперт оценил, сможет ли Abrams успешно противостоять танкам потенциального врага:

Никогда это нельзя сказать с 100% уверенностью, потому что использование любого вооружения, американского или польского, должно быть целесообразным. От этого много чего зависит. Также немаловажно, как танк будет взаимодействовать с другими оборонительными системами, такими как, например, ПВО. Есть информация, что данная инициатива будет финансирована не из бюджета Министерства обороны Польши, что, в свою очередь, означает, что финансирование данного проекта не будет тормозить реализацию других проектов.

Если же говорить о параметрах той версии танков Abrams которая была заказана, то могу только ещё раз подтвердить, что они на очень высоком уровне.

Олександр Потиха