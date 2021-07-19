МАКСимальное ожидание

Аэрокосмический салон в Жуковском покажет достижения, но будут приняты и решения

Открывающийся на следующей неделе аэрокосмический салон в подмосковном Жуковском МАКС-2021 станет знаковым событием для авиации. Выставка, как лакмусовая бумажка, показывает здоровье отрасли, которую представляет. Начиная с 1993 года салон и поле для общения, серьезных дискуссий, сегодня еще и шоу. Можно бесконечно хотеть увидеть высший пилотаж «Русских витязей», «Стрижей», иностранных групп, но сделать это можно и не в Жуковском. Чем же увлечет нас нынешний МАКС?

АО «Авиасалон», устроитель Международных авиационно-космических салонов, ведет подготовку к проведению МАКС-2021 с учетом требований по недопущению распространения COVID-19 на основе передового российского и международного опыта. Для журналистов доступ на площадку будет возможен только при наличии QR-кода. Про участников и гостей, покупающих билеты в интернете по 800 руб., – молчок. Хотя, как говорят организаторы, и для привилегированной касты «в интересах минимизации скопления людей скорректированы билетная программа, летная программа, готовятся правила посещения выставки, учитывающие рекомендации Роспотребнадзора».

Ну а если по существу, то из крупного ожидается презентация среднемагистрального пассажирского самолета МС-21–300. Это лайнер первый российский пассажирский, создающийся, что называется, с нуля, без советского задела, с учетом мировых тенденций и реального спроса на рынке. Это вторая попытка после Sukhoi Superjet 100 построить самолет, пригодный для эксплуатации в любом регионе мира, соответствующий всем нормам и правилам Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Программа его создания предполагает, что к концу 2022 года будет строиться до 36 самолетов МС-21 в год. К декабрю 2027 года «Иркут» должен поставить 120 воздушных судов и производить уже 72 самолета в год. В декабре 2023 года планируется сертификация МС-21 в EASA.

В настоящее время на разных этапах испытаний находится пять таких машин. Корпорация «Иркут» отправила на МАКС три из них. Главная – одна. Та, на которой стоит отечественный авиадвигатель ПД-14. С ней связано не просто создание проекта, но и возрождение всего российского авиапрома. Если сравнивать с американским мотором Pratt & Whitney PW1400, который изначально ставился на лайнер, по своим характеристикам российский двигатель будет родоначальником целой линейки моторов для самолетов МС-21–200/300/400, последние цифры – это вместимость пассажиров. Его более мощные модификации на базе газогенератора, но с редукторным вентилятором, так называемые ПД-18Р, будут устанавливаться на Ту-214, Ил-96–300 и Ил-96–400Т, а вариант двигателя меньшей мощности ПД-10 – на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместо французских моторов SaM-146.

Корпорация «Иркут» сегодня отвечает и за Sukhoi Superjet. На предстоящем салоне предприятие покажет модифицированную версию «сотки». Это лайнер в варианте бизнес-джета с дальностью полета более 7 тыс. км. Если проложить маршрут по карте, это расстояние от Москвы до Владивостока.

Военная авиация уходит с МАКСа вместе с форумом «Армия». Ее показывает теперь Кубинка. Конечно, в летной программе выставки примут участие и Су-35, и Су-57, вертолеты и транспортные самолеты, но военный анонс МАКС-2021 только один – легкий тактический истребитель (самолет) 5-го поколения (ЛТС). Его не покажут всем. Как и с беспилотником «Скат», который стал как две капли воды похож на С-70 «Охотник», премьера пройдет в специально построенном ангаре и для нужных лиц. Про ЛТС практически ничего неизвестно, кроме того, что его создает компания «Сухой» и что это однодвигательный истребитель. Для страждущих на МАКС обещают листовки с его обликом, но это не точно. Тираж, как сообщили «НВО», пока не напечатан. Машина ориентирована исключительно на экспорт, отечественные военные в ней не заинтересованы, так как предпочитают иметь дело с двудвигательными летательными аппаратами.

Сложность ситуации демонстрирует тот факт, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по реформе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в первый день салона. Подобные вещи на МАКС – не новость, вот только фон сейчас для совещания проблемный. «Ростех» как акционер хотел бы объединить конструкторские бюро и дирекции программ всех авиационных КБ на одной площадке. Прорабатывается также вариант перерегистрировать все управляющие компании в авиапроме по месту нахождения их серийных заводов.

Это означает, что ПАО «Сухой» может быть юридически перенесен в Новосибирск или Комсомольск-на-Амуре, РСК «МиГ» – в Нижний Новгород или Луховицы, «Туполев» – в Казань, «Ильюшин» – в Ульяновск, прочие – по месту производства их основной продукции. Изменения должны привести к сокращению избыточных управленческих звеньев и отправить основной менеджмент из Москвы на заводы. Реформа ОАК должна завершиться к 2025 году.

На этом фоне стало известно, что Минпромторг подготовил план вывода на рынок и поддержки продаж отечественных самолетов. Стоимость проекта 1,8 трлн руб. Ведомство Дениса Мантурова рассчитывает, что к 2030 году на рынок будет поставлено 735 гражданских воздушных судов. Речь идет об Ил-114, МС-21 и самолете «Байкал», а также пяти типах вертолетов. Их, правда, предстоит еще разработать. Основную массу средств – почти 1,6 трлн руб., по замыслу Минпромторга, должен предоставить ФНБ, еще 244 млрд руб. предлагается выделить из бюджета. В министерстве рассчитывают, что данные меры позволят обеспечить закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и доведут загрузку промышленных предприятий до 80–90%.

На фоне структурных изменений, сокращения тысяч работников на МАКС-2021 по большому счету представят всего два новых самолета.

Дмитрий Литовкин