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Независимое военное обозрение

РКС настроил космос на сантиметровую точность

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Павильон «Роскосмоса» станет одним из самых информативно насыщенных на выставке. Фото агентства «Москва»
Павильон «Роскосмоса» станет одним из самых информативно насыщенных на выставке. Фото агентства «Москва».

Лидер рынка космического приборостроения вышел на новый уровень технологий

Исключить зависимость от недоступных электронных элементов, обеспечить отрасль надежной электроникой космического уровня и при этом создать эффективные инструменты дистанционного зондирования земной поверхности и геолокации – это всего лишь несколько направлений работы холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), которые будут представлены на открывающемся в подмосковном Жуковском аэрокосмическом салоне МАКС-2021.

РКС – один из лидеров мирового космического приборостроения. Экспозиция холдинга в павильоне госкорпорации «Роскосмос» не только самая большая по площади, но и наиболее емкая по количеству представляемых технологий и экспонатов: от высокотехнологичного роботизированного производства космической электроники для спутников до передовых образцов радиационно-стойких микроэлектронных компонентов, отдельных приборов и систем, а также прикладных цифровых сервисов, созданных на основе навигации, связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Компания выступает главным идеологом создания и дальнейшего развития навигационной системы ГЛОНАСС. Холдинг также отвечает за развитие наземного комплекса управления отечественными орбитальными группировками, развивает систему дистанционного зондирования Земли из космоса – разрабатывает и поставляет высокотехнологичную целевую аппаратуру для навигационных спутников и спутников ДЗЗ, «приземляет» космическую информацию, создавая линейку цифровых сервисов на основе навигации и данных ДЗЗ для различных отраслей экономики: сельского хозяйства, лесопользования, землеустройства, строительства, энергетики, транспорта и др. Система дифференциальных коррекций и мониторинга (СДКМ) производства РКС обеспечивает потребителей цифровыми данными с точностью до одного сантиметра.

Для подтверждения высокой точности и эффективности СДКМ специальными датчиками системы будут оборудованы электрокары гостей выставки. Все перемещения машин будут отражаться в режиме реального времени на электронной карте, установленной на стенде РКС. Кроме того, на каждой машине будет размещена видеокамера, прямая трансляция с которой позволит сравнить расположение электрокара на карте и на местности.

РКС – еще и один из успешных примеров высокоэффективных российских компаний в сфере передовых радиоэлектронных технологий как для космической, так и гражданской отрасли экономики. Оборудование предприятий холдинга работает в атомной, авиационной, нефтегазовой и других отраслях, где нужна надежная, безотказная и высокоточная, например датчиковая или контрольная, аппаратура для измерения тепловых, вибрационных параметров. Российские приборы РКС – это высокотехнологичная и очень эффективная техника безупречного качества, которая сопоставима по характеристикам с изделиями иностранных партнеров и конкурента по соотношению «цена-качество».

Компания развивает и технологии будущего – космическую навигацию, связь через геостационарные, высокоэллиптические и низкоорбитальные аппараты, оперативное наблюдение Земли и экологический мониторинг из космоса, разработку и выпуск передовой микроэлектроники с исключительной надежностью и стойкостью к неблагоприятным условиям открытого космоса, которая может быть применима на орбите и на Земле. Разработки РКС позволяют собирать все данные бортовой аппаратуры космических аппаратов в единый поток и транслировать на наземные станции для дальнейшего использования в научно-исследовательских и хозяйственных целях мирового сообщества. Многоцелевой восьмиканальный спутниковый ретранслятор, также представленный на стенде холдинга, уже доказал свою эффективность на бортах нового российского «полярного» метеоспутника «Арктика-М» и геостационарного космического аппарата «Электро-Л».

Основными заказчиками и партнерами РКС являются головные предприятия госкорпорации «Роскосмос». Высоконадежные изделия предприятий холдинга РКС поставляются также участникам некосмических рынков – энергетическим компаниям, авиапроизводителям. Сигналами глобальной системы ГЛОНАСС сегодня пользуются во всем мире. Космическая информация ДЗЗ через Национальный центр оперативного мониторинга Земли предоставляется МЧС, этими данными пользуется Росреестр, Минсельхоз, Роскартография и другие государственные структуры. Снимки с отечественных аппаратов во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций передаются другим странам.

Дочерняя структура РКС – АО «Терра Тех» – представляет на стенде холдинга на МАКС линейку цифровых сервисов, которые уже сегодня используются для различных видов высокоэффективного мониторинга процессов на Земле. Космические снимки стали полезным инструментом при разрешении спорных вопросов в суде, так как позволяют с высокой точностью по месту и времени определить и доказать изменения, например, на земельном участке из-за спорного объекта. Услуги «Терра Тех» востребованы муниципальными и региональными властями для выявления незаконных свалок, контроля использования недр, водных, лесных ресурсов на своих территориях. Мониторинг из космоса в разы дешевле, оперативнее и точнее контроля с Земли, кроме того, заказчик получает не только космические снимки, но и экспертную аналитику, подкрепленную юридически.

На интерактивном стенде РКС на МАКС-2021 гости и эксперты смогут увидеть полный цикл промышленного изготовления надежной спутниковой аппаратуры, где человек работает в паре с «умным» роботом. Цепь симбиотического производства начнется с получения роботом – самодвижущейся платформы с «рукой-манипулятором» – задания от автоматической системы цифрового управления. Благодаря функции интеллектуального распознавания объектов, основанной на технологии больших данных (Big Data), робот выберет из массива необходимые унифицированные комплектующие, инструменты и вспомогательные технологические материалы для изготовления заданного прибора.

Еще один интерактивный процесс, который могут наблюдать посетители стенда РКС, – реальная циклограмма сеанса спутниковой съемки орбитальной аппаратурой МСУ-ГС, которой сегодня оснащены самые современные российские спутники дистанционного зондирования Земли – известные «геостационары» «Электро-Л» и единственный в мире «полярный» метеоспутник «Арктика-М». Одна из основных задач РКС на сегодня – исключить зависимость страны от недоступных электронных компонентов, необходимых для изготовления аппаратуры, приборов и систем для отечественных космических аппаратов. Решение этой проблемы – унификация приборного ряда. Эта работа проводится системно для всей ракетно-космической отрасли России при участии Минпромторга и правительства.

Готовые интеграционные и унифицированные решения производства РКС позволяют поставить на поток создание надежных бортовых систем, сократить стоимость и значительно ускорить производство спутников, масштабировать бортовую аппаратуру под требуемый тип космического аппарата. Универсальные изделия холдинга РКС предназначены для создания широчайшей линейки космических аппаратов – от студенческих Cube-Sat до многофункциональных орбитальных станций с использованием высокотехнологичных отработанных типовых компонентов и модулей аппаратуры.


Дарья Любовик

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Россия
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Минпромторг РФ
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