РКС настроил космос на сантиметровую точность

Лидер рынка космического приборостроения вышел на новый уровень технологий

Исключить зависимость от недоступных электронных элементов, обеспечить отрасль надежной электроникой космического уровня и при этом создать эффективные инструменты дистанционного зондирования земной поверхности и геолокации – это всего лишь несколько направлений работы холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), которые будут представлены на открывающемся в подмосковном Жуковском аэрокосмическом салоне МАКС-2021.

РКС – один из лидеров мирового космического приборостроения. Экспозиция холдинга в павильоне госкорпорации «Роскосмос» не только самая большая по площади, но и наиболее емкая по количеству представляемых технологий и экспонатов: от высокотехнологичного роботизированного производства космической электроники для спутников до передовых образцов радиационно-стойких микроэлектронных компонентов, отдельных приборов и систем, а также прикладных цифровых сервисов, созданных на основе навигации, связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Компания выступает главным идеологом создания и дальнейшего развития навигационной системы ГЛОНАСС. Холдинг также отвечает за развитие наземного комплекса управления отечественными орбитальными группировками, развивает систему дистанционного зондирования Земли из космоса – разрабатывает и поставляет высокотехнологичную целевую аппаратуру для навигационных спутников и спутников ДЗЗ, «приземляет» космическую информацию, создавая линейку цифровых сервисов на основе навигации и данных ДЗЗ для различных отраслей экономики: сельского хозяйства, лесопользования, землеустройства, строительства, энергетики, транспорта и др. Система дифференциальных коррекций и мониторинга (СДКМ) производства РКС обеспечивает потребителей цифровыми данными с точностью до одного сантиметра.

Для подтверждения высокой точности и эффективности СДКМ специальными датчиками системы будут оборудованы электрокары гостей выставки. Все перемещения машин будут отражаться в режиме реального времени на электронной карте, установленной на стенде РКС. Кроме того, на каждой машине будет размещена видеокамера, прямая трансляция с которой позволит сравнить расположение электрокара на карте и на местности.

РКС – еще и один из успешных примеров высокоэффективных российских компаний в сфере передовых радиоэлектронных технологий как для космической, так и гражданской отрасли экономики. Оборудование предприятий холдинга работает в атомной, авиационной, нефтегазовой и других отраслях, где нужна надежная, безотказная и высокоточная, например датчиковая или контрольная, аппаратура для измерения тепловых, вибрационных параметров. Российские приборы РКС – это высокотехнологичная и очень эффективная техника безупречного качества, которая сопоставима по характеристикам с изделиями иностранных партнеров и конкурента по соотношению «цена-качество».

Компания развивает и технологии будущего – космическую навигацию, связь через геостационарные, высокоэллиптические и низкоорбитальные аппараты, оперативное наблюдение Земли и экологический мониторинг из космоса, разработку и выпуск передовой микроэлектроники с исключительной надежностью и стойкостью к неблагоприятным условиям открытого космоса, которая может быть применима на орбите и на Земле. Разработки РКС позволяют собирать все данные бортовой аппаратуры космических аппаратов в единый поток и транслировать на наземные станции для дальнейшего использования в научно-исследовательских и хозяйственных целях мирового сообщества. Многоцелевой восьмиканальный спутниковый ретранслятор, также представленный на стенде холдинга, уже доказал свою эффективность на бортах нового российского «полярного» метеоспутника «Арктика-М» и геостационарного космического аппарата «Электро-Л».

Основными заказчиками и партнерами РКС являются головные предприятия госкорпорации «Роскосмос». Высоконадежные изделия предприятий холдинга РКС поставляются также участникам некосмических рынков – энергетическим компаниям, авиапроизводителям. Сигналами глобальной системы ГЛОНАСС сегодня пользуются во всем мире. Космическая информация ДЗЗ через Национальный центр оперативного мониторинга Земли предоставляется МЧС, этими данными пользуется Росреестр, Минсельхоз, Роскартография и другие государственные структуры. Снимки с отечественных аппаратов во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций передаются другим странам.

Дочерняя структура РКС – АО «Терра Тех» – представляет на стенде холдинга на МАКС линейку цифровых сервисов, которые уже сегодня используются для различных видов высокоэффективного мониторинга процессов на Земле. Космические снимки стали полезным инструментом при разрешении спорных вопросов в суде, так как позволяют с высокой точностью по месту и времени определить и доказать изменения, например, на земельном участке из-за спорного объекта. Услуги «Терра Тех» востребованы муниципальными и региональными властями для выявления незаконных свалок, контроля использования недр, водных, лесных ресурсов на своих территориях. Мониторинг из космоса в разы дешевле, оперативнее и точнее контроля с Земли, кроме того, заказчик получает не только космические снимки, но и экспертную аналитику, подкрепленную юридически.

На интерактивном стенде РКС на МАКС-2021 гости и эксперты смогут увидеть полный цикл промышленного изготовления надежной спутниковой аппаратуры, где человек работает в паре с «умным» роботом. Цепь симбиотического производства начнется с получения роботом – самодвижущейся платформы с «рукой-манипулятором» – задания от автоматической системы цифрового управления. Благодаря функции интеллектуального распознавания объектов, основанной на технологии больших данных (Big Data), робот выберет из массива необходимые унифицированные комплектующие, инструменты и вспомогательные технологические материалы для изготовления заданного прибора.

Еще один интерактивный процесс, который могут наблюдать посетители стенда РКС, – реальная циклограмма сеанса спутниковой съемки орбитальной аппаратурой МСУ-ГС, которой сегодня оснащены самые современные российские спутники дистанционного зондирования Земли – известные «геостационары» «Электро-Л» и единственный в мире «полярный» метеоспутник «Арктика-М». Одна из основных задач РКС на сегодня – исключить зависимость страны от недоступных электронных компонентов, необходимых для изготовления аппаратуры, приборов и систем для отечественных космических аппаратов. Решение этой проблемы – унификация приборного ряда. Эта работа проводится системно для всей ракетно-космической отрасли России при участии Минпромторга и правительства.

Готовые интеграционные и унифицированные решения производства РКС позволяют поставить на поток создание надежных бортовых систем, сократить стоимость и значительно ускорить производство спутников, масштабировать бортовую аппаратуру под требуемый тип космического аппарата. Универсальные изделия холдинга РКС предназначены для создания широчайшей линейки космических аппаратов – от студенческих Cube-Sat до многофункциональных орбитальных станций с использованием высокотехнологичных отработанных типовых компонентов и модулей аппаратуры.

Дарья Любовик