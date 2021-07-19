Профессия «аэроинженер»: магистратура со стипендией от МФТИ

Часто кажется, что те или иные профессии при всей их интересности будто недосягаемы для обычного человека. Например, что нужно сделать, чтобы создавать новые модели авиалайнеров или автопилот для них? Наверное, это так же сложно, как стать разработчиком нового космического корабля, и легко в такую специальность не попадешь. Однако в жизни все далеко не столь сложно, как кажется. Сегодня мы расскажем о том, как стать тем, кто создает самолеты.

Разумеется, чтобы начать этот путь, нужны самые базовые предпосылки. Во-первых, следует окончить школу, уделяя внимания таким предметам, как физика и математика (и не забывая об информатике, если в вашей школе ее преподавали нормально!). Во-вторых, нужно окончить вуз по специальности, связанной с серьезным изучением аэродинамики. Все это уже есть? Тогда текст ниже — для вас.

Кто такой аэроинженер и почему эта профессия шире, чем кажется

Аэроинженер, или авиационный инженер, — общее название для всех, кто проектирует и конструирует авиатехнику. А также занимается организацией ее производства, эксплуатации, системами ориентирования и навигации, любым бортовым оборудованием, полетными расчетами и программированием «автопилотов».

Одни аэроинженеры работают с самолетами, другие — с вертолетами. Третьи приводят технику перед полетом в состояние готовности: осматривают летальный аппарат, настраивают его отдельный механизмы, оборудование и приборы. Четвертый авиационный инженер может специализироваться исключительно на радиоэлектронном оборудовании самолетов или вертолетов (впрочем, есть еще БПЛА).

Уже из одного это перечисления очевидно, что аэроинженер — на самом деле, целый «букет» профессий. Тот, кто занимается программным обеспечением автопилота, и тот, кто проектирует фюзеляж самолета, — люди с разным набором навыков, востребованных в повседневной работе.

И это разнообразие скорее хорошо. Очевидно, всем не может нравиться одно и то же: кому-то ближе программирование, другому — конструирование, третьему — что-то еще. Возможность выбора между множеством конкретных специализаций максимально снижает шансы на то, что заниматься придется не совсем тем, чем хочется.

Почему она так востребована именно сегодня

Как известно, в 1990-х в российской авиапромышленности случился временный застой, который с 2010-х сменился быстрым развитием. Если 30 лет назад на государственном уровне раздавались голоса «купим «Боинги» в обмен на нефть», то сегодня, после множества раундов санкций, заставивших искать замену западным компонентам даже в производстве крыла для нового авиалайнера МС-21, уже абсолютно ясно: обеспечивать себя крылатыми машинами сколько-нибудь надежно может только тот, кто делает их сам. И не просто собирает из завезенных компонентов, а производит и собирает у себя в стране.

Пара десятков лет затишья в местной авиаиндустрии создали серьезнейший дефицит молодых кадров. Их приходило так мало, что резкое развертывание производства самолетов в России в 2010-х натолкнулось на удушающую нехватку специалистов. Те, кто работал в отрасли раньше, часто уже на пенсии, а на смену им остро не хватает людей.

©tadte.com.tw

Сочетание большого спроса от авиаиндустрии с нехваткой кадров означает уникальную ситуацию: перспективные профессионалы в этой области так нужны, что производственные компании готовы вкладываться в их обучение. Более того, во время такого обучения отраслевые игроки предоставляют обучающимся не просто площадку для практики, но и выплачивают высокую стипендию — до 80 тысяч рублей. Именно столько компания-партнер предлагает тем, кто учится в магистратуре на аэроинженера при МФТИ.

В июне 2021 года опрос студентов ведущих российских вузов показал, что 88,6% респондентов предпочли бы технические направления при выборе магистратуры, «второго уровня» высшего образования. Вот только немного технических направлений предоставляют учащимся в магистратуре такие комфортные условия, как авиаиндустрия. Напомним: в норме магистратура в российском вузе обходится студенту в 540 тысяч рублей за два года. И никаких стипендий размером в две средних зарплаты по России там обычно не предлагают.

Что это за курсы, кто их ведет

Магистратуру для аэроинженеров организует Московский физико-технический институт (МФТИ). Больше всего он известен как ведущий российский вуз по подготовке физиков-теоретиков, а также работающих в области экспериментальной и прикладной физики. Традиционно «сильны» здесь математики, информатики, химики с биологами — и не только они. Вуз занимает приличные места в рейтинге лучших университетов мира по физике и астрономии (например, № 50 в рейтинге QS и № 47 в THE).

©МФТИ

Следует отметить, что теоритические курсы проходят дистанционно, а стажировка в EPFL — Федеральной политехнической школе Лозанны (Швейцария), одном из крупнейших и наиболее престижных европейских вузов в этой области. Кстати, он занимает 14-е место в мировом рейтинге QS, опережая знаменитые Йельский и Колумбийский университеты.

Площадку для практики и стипендии предоставляет компании-партнеры, в которых вам предстоит вести настоящий проект в области разработки летательных аппаратов. Он и станет основой дипломной работы. Кстати, проект вы будете вести под руководством наставника, предоставленного компанией.

Не сказки ли это про бесплатную магистратуру? В чем интерес компании-партнера ее оплачивать?

Обучение в магистратуре действительно бесплатное. И да, компания-партнер, кроме этого, еще субсидирует обучающихся, выплачивая им стипендию до 80 тысяч рублей в месяц. Разумеется, при определении ее конкретного размера играют роль результаты практики и учебы. Также компания покрывает и расходы, связанные с выездными стажировками и офлайн-воркшопами с научными группами из состава компании.

Что нужно, чтобы попасть на такие курсы

Во-первых, надо быть выпускником технического вуза. Во-вторых, важно глубоко понимать аэродинамику, знаеть Python и любить математику. Как и во многих других отраслях сегодня, необходимо владеть английским на уровне не ниже С1.

Если это про вас — точно стоит подать заявку на обучение. После этого с вами свяжется менеджер заботы о поступающих и ответит на все дополнительные вопросы.

©МФТИ

Важно: чтобы попасть в магистратуру, не нужно предоставлять сертификаты о знании английского или рабочие кейсы, над которыми вы работали до этого. Здесь ищут не тех, кто уже что-то сделал в авиаиндустрии, а тех, у кого есть знания и желание учиться.

Всего в магистратуре десять мест, причем претендовать на них могут только граждане России. Более подробно о плане обучения, наставниках и перспективах по окончании курсов можно прочитать на сайте магистратуры.

Чем это лучше других программ такого рода

Во-первых, партнерство с компанией. Для вас это означает получение опыта решения текущих задач компании в научных группах и возможность реализации собственного проекта. Трудоустройство и бесплатное дистанционное обучение — за счет компании-партнёра.

©МФТИ

Во-вторых, стажировка в европейском университете EPFL. Все магистранты пройдут дополнительную подготовку по фундаментальной физике, математике и инженерии. С третьего семестра вы сможете выбрать специализацию, в которую захотите углубиться.

Какие специализации можно получить по окончании курсов

Основных специализаций три. Это «инженер-конструктор» — человек, который решает практические задачи и проектирует летательные аппараты, от самолетов и вертолетов до БПЛА. Надо понимать, что это тоже достаточно обширная сфера, и, попав на рабочее место в самой авиаиндустрии, вы сможете выбрать какую-то более конкретную часть из нее «под себя».

©tadte.com.tw

Вторая ключевая специализация — «теоретик». Это человек, который рассчитывает параметры полета летательных аппаратов, влияние температур на их конструкцию, а также влияние перегрузок на перевозимых ЛА людей и грузы

Третья специализация — «программист». Он занимается системами управления полета — от их проектировки и создания до доводки, вылавливания «багов» и тому подобного.

Как успеть подать заявку и когда начнется учеба

Прием заявок в магистратуру идет до 21 июля 2021 года. Уже 22 июля состоится онлайн-экзамен — тестирование и решение задач по физике. 23-27 июля — срок подачи документов в приемную комиссию МФТИ. Наконец, 28-30 июля состоится zoom-собеседование с кандидатами. Чтобы все успеть, надо заполнить форму на сайте и отправить ее нам до 21-го числа.

C сентября 2021-го по май 2023-го студенты прослушают дистанционные онлайн-лекции. С октября 2021 года начнутся реальные проекты с наставником из компании, работающей в авиаиндустрии. Попутно каждый семестр будут проходить выездные офлайн-воркшопы. В июле 2023 года должна состояться защита магистерской диссертации. И, наконец, в августе 2023-го начнется трудоустройство лучших студентов.

Сайт стипендиальной магистерской программы МФТИ по Аэроинженерии

Что входит в учебный план

Как и почти любая магистратура, эта включает и общие, и профильные дисциплины. Среди первых основные — иностранный язык, современная философия и методология науки. Профильные дисциплины, конечно, более многочисленны, но и «ближе к жизни»: динамика аэросистем, гидроаэродинамика и баллистика, тепловые процессы, термохимия, аэродинамика больших скоростей, численные методы, компьютерное моделирование, математическое проектирование, CFD — вычислительная гидродинамика.

©tadte.com.tw

Присутствуют и дисциплины по выбору, особенно актуальные на этапе специализации. Это и суперкомпьютерное моделирование, и разработка программного обеспечения для разработки и проектирования цифровых моделей, а также автоматическое регулирование и управление, схемотехника, теория управления пилотируемыми системами, математическая статистика и вероятностные процессы, системный инжиниринг.

Кроме этого, запланированы факультативы: машинное обучение, программирование и проектирование на ПК. Наконец, своего рода практический итог всего учебного плана — производственная практика в виде научно-исследовательской работы, связанной с реальной работой в компании из авиандустрии.

А после курсов?

Абсолютно всех учащихся бесплатной магистратуры ждут выездные стажировки и воркшопы , оплачиваемые компанией-партнером. И хотя у выпускников программы будет возможность продолжить работу, обязательная отработка в компании, оплатившей обучение, не входит в условия участия. Это выгодно отличает ее от ряда других магистратур, оплачиваемых производственными компаниями из индустрии

«Уже начался сбор заявок на программу, и мы видим невероятный интерес и ажитацию. Всего за две недели подано более 500 заявок от студентов ведущих технических университетов России и СНГ. Мы искренне надеемся, что такая магистерская программа станет своего рода магнитом как для сильных и мотивированных студентов, так и для преподавателей из индустрии и академии. Мы ожидаем, что студенты будут решать наиболее амбициозные технологические задачи, находящиеся на переднем крае прикладной науки». Денис Кузьмин, директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ

Следует понимать, что аэроинженеры необязательно работают в производственных компаниях: они востребованы во всех российских авиакомпаниях («Аэрофлот», S7 и других), международных авиастроительных корпорациях (Boeing, Airbus), а также у операторов космического туризма (Virgin Galactic, SpaceX, Blue Origin). Правда, попасть туда без американского гражданства или разрешения на работу в Штатах может быть нелегко. Место для выпускника курсов вполне найдется и в частных, и в государственных аэрокосмических лабораториях России.

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