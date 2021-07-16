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Американцы приступили к сборке первых модернизированных дальнобойных гаубиц M109A7

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XM1299
XM1299.
Источник изображения: Picatinny Arsenal / Youtube

Армия США приступила к окончательной сборке первых четырех модернизированных самоходных гаубиц M109A7 с увеличенной дальнобойностью. Как сообщает Janes, военные планируют использовать по меньшей мере одну из них во время учений проекта Convergence в ноябре.

В середине 2010-х годов в США стартовала программа ERCA (Extended Range Canon Artillery, ствольная артиллерия увеличенной дальнобойности). Она предполагает увеличение дальности и точности артиллерийских и ракетных систем. Для этого военные собираются как модернизировать уже существующее вооружение, так и разработать новое.

В рамках ERCA в 2019 году компания BAE Systems взялась за модернизацию самоходной гаубицы M109A7. Ее задача была — доработать башню гаубицы и заменить стандартный ствол калибра 155 миллиметров длиной 39 калибров на ствол длиной 58 калибров (8,9 метра). Это увеличило дальность ведения огня с 30 до 70 километров.

Нулевой прототип гаубицы под названием XM1299 испытали в прошлом году. Гаубица запустила три 155-миллиметровых управляемых снаряда увеличенной дальности M982 Excalibur. Последний из них попал в цель на расстоянии 70 километров.

Бригадир армии США Джон Рафферти 9 июля сообщил Janes, что окончательная сборка первых четырех модернизированных самоходных гаубиц M109A7 уже началась на военной научно-исследовательской базе «Пикатинни Арсенал». По меньшей мере один из них будет готов к ноябрю и примет участие в учениях проекта Convergence.

Для дальнобойной артиллерии понадобятся новые средства наведения. Ранее мы писали, что американская армия собирается использовать данные со спутников для наблюдения и точного наведения артиллерии на цели.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M109
M982 Excalibur
Компании
BAE Systems
Picatinny Arsenal
Проекты
Военные учения
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