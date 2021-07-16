Войти
N+1

Кубсаты помогут протестировать архитектуру связи спутников обнаружения гиперзвукового оружия

785
0
0
Кубсаты помогут протестировать архитектуру связи спутников обнаружения гиперзвукового оружия
Кубсаты помогут протестировать архитектуру связи спутников обнаружения гиперзвукового оружия.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Американское агентство противоракетной обороны запустило на низкую околоземную орбиту два кубсата, чтобы протестировать на них архитектуру связи группы перспективных спутников обнаружения гиперзвуковых ракет HBTSS. Как сообщает министерство обороны США, демонстрация продлится 90 дней, но миссию могут продлить до года.

У США есть система раннего предупреждения о пусках ракет, но она в основном состоит из спутников инфракрасного и оптического обнаружения SBIRS. Они находятся на геостационарной орбите и не умеют определять и отслеживать высокоманевренные гиперзвуковые аппараты.

Поэтому американские военные запустили проект HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, космический аппарат обнаружения гиперзвуковых и баллистических целей). Он предполагает создание группировки из нескольких десятков спутников на низкой околоземной орбите. Контракт на разработку их прототипов прототипов получили компании L3Harris, Northrop Grumman, Leidos и Raytheon. Спутники HBTSS должны будут взаимодействовать друг с другом, а также передавать информацию командным центрам и перехватчикам.

Агентство противоракетной обороны 30 июня запустило на низкую орбиту два кубсата. На них военные собираются протестировать архитектуру связи группы перспективных спутников обнаружения гиперзвуковых ракет HBTSS. Демонстрация продлится 90 дней, но миссию могут продлить до года. Агентство противоракетной обороны считает, что малые спутники помогут дешево и быстро продемонстрировать жизнеспособность коммуникационных технологий, разрабатываемых для HBTSS.

Чтобы наблюдать за запусками гиперзвуковых ракет, американские военные рассматривают размещение спутников не только на низкой околоземной орбите, но и на средней. Ранее мы писали, что космические силы США планируют получить цифровые модели таких спутников от компаний Raytheon и Millennium Space Systems к концу 2022 года.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Leidos
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
05.04.2021
"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
27.01.2021
Northrop Grumman создаст спутник обнаружения гиперзвукового оружия
06.12.2019
В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия
21.06.2019
Названы сроки начала испытаний гиперзвуковой ракеты США
31.10.2016
Летающие роботы наступают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:10
  • 49
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 13:10
  • 14
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 13:03
  • 6
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит