Кубсаты помогут протестировать архитектуру связи спутников обнаружения гиперзвукового оружия.

Американское агентство противоракетной обороны запустило на низкую околоземную орбиту два кубсата, чтобы протестировать на них архитектуру связи группы перспективных спутников обнаружения гиперзвуковых ракет HBTSS. Как сообщает министерство обороны США, демонстрация продлится 90 дней, но миссию могут продлить до года.

У США есть система раннего предупреждения о пусках ракет, но она в основном состоит из спутников инфракрасного и оптического обнаружения SBIRS. Они находятся на геостационарной орбите и не умеют определять и отслеживать высокоманевренные гиперзвуковые аппараты.

Поэтому американские военные запустили проект HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, космический аппарат обнаружения гиперзвуковых и баллистических целей). Он предполагает создание группировки из нескольких десятков спутников на низкой околоземной орбите. Контракт на разработку их прототипов прототипов получили компании L3Harris, Northrop Grumman, Leidos и Raytheon. Спутники HBTSS должны будут взаимодействовать друг с другом, а также передавать информацию командным центрам и перехватчикам.

Агентство противоракетной обороны 30 июня запустило на низкую орбиту два кубсата. На них военные собираются протестировать архитектуру связи группы перспективных спутников обнаружения гиперзвуковых ракет HBTSS. Демонстрация продлится 90 дней, но миссию могут продлить до года. Агентство противоракетной обороны считает, что малые спутники помогут дешево и быстро продемонстрировать жизнеспособность коммуникационных технологий, разрабатываемых для HBTSS.

Чтобы наблюдать за запусками гиперзвуковых ракет, американские военные рассматривают размещение спутников не только на низкой околоземной орбите, но и на средней. Ранее мы писали, что космические силы США планируют получить цифровые модели таких спутников от компаний Raytheon и Millennium Space Systems к концу 2022 года.

Василиса Чернявцева