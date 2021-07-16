Войти
Российская газета

"Калашников" создаст пистолет-пулемет, который заменит пистолет Стечкина

647
0
0
Пистолет Лебедева сделают миниатюрным.
Пистолет Лебедева сделают миниатюрным.
Источник изображения: kalashnikov.media

Концерн "Калашников" продолжает развивать линейку пистолетов на базе новейшего пистолета Лебедева. В планах разработчиков создание пистолета-пулемета, который заменит легендарный Стечкин, а также производство миниатюрного оружия.

Сверхкомпактную модификацию новейшего пистолета Лебедева намерены производить в России. Как сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора - главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев, такой образец в линейке пистолета Лебедева будет. Он отметил, что пока нельзя точно назвать сроки, когда новинка появится на рынке. Это будет определяться потребностями структур, которые будут его заказывать. "В любом случае он появится несколько позже, чем выйдут на рынок существующие версии - пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК", - рассказал Уржумцев.

Производители убеждены, что создание сверхкомпактного пистолета необходимо для развития рыночной ниши этого оружия. Сейчас практически во всех мировых пистолетных брендах такое исполнение пистолета имеется. "Калашников" также не намерен отставать от мировых трендов. "Для удовлетворения всего спектра потенциального рынка такая версия необходима", - сказал Уржумцев.

Кроме того, концерн разработает субкомпактный пистолет-пулемет для замены легендарного пистолета Стечкина. По словам Уржумцева, в новом образце будут применены технологии новейшего пистолета Лебедева. Сейчас Стечкин снят с производства, и аналогов этому автоматическому пистолету пока в России нет. "Калашников" готов занять эту нишу. По словам конструктора, создаваемое оружие будет не улучшенной копией Стечкина. "Это скорее будет категория субкомпактного пистолета-пулемета", - пояснил Уржумцев.

Сейчас ведется отработка технических требований к новому образцу. Разработчики выясняют требования потенциальных заказчиков, которые заинтересованы в таком оружии.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Стечкин
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
31.08.2020
Шойгу поручил доработать автомат АМ-17 до "лётного" варианта
15.10.2018
Пистолетные новости: что на самом деле разрабатывает ЦНИИточмаш
08.06.2016
"Макарова" отправят на склады
22.10.2014
«Винторез», друг разведчика
26.01.2012
Ижмаш представил первый образец автомата Калашникова пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:10
  • 49
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 13:10
  • 14
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 13:03
  • 6
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит