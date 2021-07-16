"Калашников" создаст пистолет-пулемет, который заменит пистолет Стечкина

Концерн "Калашников" продолжает развивать линейку пистолетов на базе новейшего пистолета Лебедева. В планах разработчиков создание пистолета-пулемета, который заменит легендарный Стечкин, а также производство миниатюрного оружия.

Сверхкомпактную модификацию новейшего пистолета Лебедева намерены производить в России. Как сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора - главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев, такой образец в линейке пистолета Лебедева будет. Он отметил, что пока нельзя точно назвать сроки, когда новинка появится на рынке. Это будет определяться потребностями структур, которые будут его заказывать. "В любом случае он появится несколько позже, чем выйдут на рынок существующие версии - пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК", - рассказал Уржумцев.

Производители убеждены, что создание сверхкомпактного пистолета необходимо для развития рыночной ниши этого оружия. Сейчас практически во всех мировых пистолетных брендах такое исполнение пистолета имеется. "Калашников" также не намерен отставать от мировых трендов. "Для удовлетворения всего спектра потенциального рынка такая версия необходима", - сказал Уржумцев.

Кроме того, концерн разработает субкомпактный пистолет-пулемет для замены легендарного пистолета Стечкина. По словам Уржумцева, в новом образце будут применены технологии новейшего пистолета Лебедева. Сейчас Стечкин снят с производства, и аналогов этому автоматическому пистолету пока в России нет. "Калашников" готов занять эту нишу. По словам конструктора, создаваемое оружие будет не улучшенной копией Стечкина. "Это скорее будет категория субкомпактного пистолета-пулемета", - пояснил Уржумцев.

Сейчас ведется отработка технических требований к новому образцу. Разработчики выясняют требования потенциальных заказчиков, которые заинтересованы в таком оружии.

Александр Степанов