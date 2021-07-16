Малые корабли Северного флота "уничтожили" тяжелый атомный крейсер

Северный флот провел учения в Белом море. Малые противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар" искали и уничтожали подводную лодку условного противника.

Как сообщили в пресс-службе СФ, для поиска субмарины экипажи использовали бортовое гидроакустическое вооружение и провели торпедную атаку. Об этом пишет "Интерфакс". Неприятеля изображала самая большая подлодка - тяжелый атомный крейсер "Дмитрий Донской". Он действовал на глубине более ста метров.

Но экипажи малых противолодочных кораблей нашли "противника" и отработали стрельбу по подводной лодке практическими торпедами без боевой части. После учения торпеды подняли из воды и доставили на базу.

"Онега" и "Нарьян-Мар" - малые противолодочные корабли. Они предназначены для поиска и уничтожения подлодок. Относятся к модернизированному проекту 1124М. На борту стоят зенитные артиллерийские комплексы, реактивные бомбовые установки и торпедные аппараты калибра 533 миллиметра.

Светлана Цыганкова