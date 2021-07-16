Войти
Российская газета

Евкуров проинспектировал белорусские полигоны, где пройдет "Запад-2021"

709
0
0
Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил в Беларуси места проведения российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021". Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, замглавы российского военного ведомства вместе с руководящим составом белорусского Минобороны проверил готовность объектов полигона "Обуз-Лесновский".

Отмечается, что российская и белорусская стороны уточнили замысел практических действий войск (сил) на совместном учении, районы развертывания пунктов управления и районы сосредоточения войск.

Кроме того, представители оборонных ведомств двух государств согласовали порядок отработки учебно-боевых задач и практических действий войск на местности. Обсудили также порядок раздельного и совместного слаживания соединений, воинских частей при подготовке к предстоящим действиям, объем и порядок реализации мероприятий всестороннего обеспечения.

Напомним, совместные маневры "Запад-2021" пройдут на территории России и Беларуси в период с 10 по 16 сентября этого года. В рамках учений будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" будет предварять целая серия подготовительных учений.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.12.2020
Год 2020-й: Минобороны подводит итоги
31.07.2020
Китай направит военных в Россию для участия в АрМИ-2020
14.09.2018
Боевые машины поддержки танков "Терминатор" будут участвовать в маневрах "Восток-2018"
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
30.09.2013
Российские частные и госкомпании должны иметь планы поставок и резервы для обеспечения войск в особый период - Шойгу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:10
  • 49
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 13:10
  • 14
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 13:03
  • 6
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит