Войти
Российская газета

Польша начнет получать танки Abrams в 2022 году

591
0
0
Источник изображения: Sgt. Calab Franklin / US Army / wikipedia.org

Войско Польское уже в следующем году начнет получать M1A2 SEPv3 Abrams. Об этом заявили заместитель премьер-министра Ярослав Качиньский и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, находясь в расположении 1-й бронетанковой бригады 18-й механизированной дивизии.

Таким образом официально подтвердились появившиеся недавно слухи о приобретении 250 единиц техники американского производства.

Качиньский подчеркнул, что речь идет о суперсовременных танках, которые придадут новое качество сухопутным войскам, ими можно будет оснастить, как минимум, четыре танковых батальона.

Глава военного ведомства отметил, что M1A2 SEPv3 "станут противовесом самым современным российским танкам Т-14 "Армата".

Однако с данным утверждением можно поспорить. Несмотря на постоянную модернизацию, Abrams все же остаются техникой предыдущего поколения и некоторые их изъяны, как, например, слишком большой вес (по разным оценкам, около 70000 кг) невозможно исправить.

К тому же американцы вряд ли согласятся на экспорт образцов, оснащенных новейшими секретными версиями многослойной бронезащиты, не говоря уже об оперенных бронебойных подкалиберных снарядах с сердечниками из сплава с обедненным ураном.

А без этих двух важных компонентов поставленные танки уже не обладают характеристиками, соизмеримыми с имеющимися у танков американской армии, поэтому ни о каком сравнении с "Арматой" речи быть не может.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Похожие новости
08.06.2020
Названы потенциальные покупатели танка "Армата"
13.02.2020
"Где тяжелый танк не проползет". Почему Польша непроходима для крупной бронетехники НАТО
28.03.2019
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
18.08.2015
Соединения еще одной танковой армии могут разместить в Крыму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:10
  • 49
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 13:10
  • 14
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 13:03
  • 6
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит