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В США заинтересовались российским клоном американского F-35

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Источник изображения: Фото: Максим Туманов / РИА Новости

Новый секретный истребитель, который Россия обещает показать на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21), должен быть интересным, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание, как и другие, допускает, что данный самолет скорее всего окажется однодвигательным истребителем пятого поколения. Журнал напоминает, что в настоящее время США располагают подобным истребителем — F-35 Lightning II. «Новый истребитель, вероятно, имеет меньшую и более легкую конструкцию, чем тяжелый истребитель Су-57, который Россия разрабатывает с 2011 года», — отмечается в публикации.

В июле украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express написало, что военный самолет, который «Ростех» планирует продемонстрировать на МАКС-21, будет однодвигательным истребителем — клоном американского F-35 Lightning II, доступным по цене для иностранных заказчиков.

Согласно американскому изданию The Drive, на МАКС-21 будет представлен новый беспилотник или, что более вероятно, однодвигательный истребитель.


Иван Потапов

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