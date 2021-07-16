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ЦАМТО

На ледоколе "Сибирь" прошли испытания вспомогательной котельной установки

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Три первых линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) у стенки АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) - спереди "Урал", за ним "Арктика", за ним "Сибирь". 07.03.2020
Три первых линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) у стенки АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) - спереди "Урал", за ним "Арктика", за ним "Сибирь". 07.03.2020.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 15 июля. Сдаточная команда Балтийского завода (входи в состав АО "ОСК") провела испытания вспомогательной котельной установки с обслуживающими системами на первом серийном ледоколе проекта 22220 "Сибирь".

В ходе испытаний была проверена система автоматического управления процессами энергетической установки при внештатных и аварийных ситуациях. В частности, отработан процесс автоматического перехода с основного на резервный источник питания. Членами заводской сдаточной команды были испытаны системы автоматики, безопасности, технологической и аварийной сигнализации вспомогательного котельного оборудования левого борта судна. Вспомогательная котельная установка предназначена для снабжения паром отопительной системы судна и системы, обеспечивающей ледоколу наибольшую ледопроходимость.

Испытаниям предшествовала длительная подготовительная работа. В силу конструктивных особенностей ледокола, для испытаний была разработана специальная методика, отличная от методики, применявшейся на головном судне проекта. Корректировка методики испытаний потребовала от сдаточной команды и технологов Балтийского завода большой совместной работы со специалистами проектанта.

Универсальный атомный ледокол "Сибирь" был заложен 26 мая 2015 года. Это второе судно в линейке проекта 22220, строительством которого занимается коллектив Балтийского завода. Согласно планам, ледокол "Сибирь" должен выйти на заводские ходовые испытания в конце 2021 года, после чего судно будет передано заказчику.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
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