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Интерфакс-АВН

Экс-главком внутренних войск Куликов предложил ввести специальную систему получения QR-кодов для военнослужащих

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Генерал армии Анатолий Куликов
Генерал армии Анатолий Куликов.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Президент "Клуба военачальников" Анатолий Куликов считает, что для российских военнослужащих следует ввести специальную систему получения QR-кодов из-за ограничений на передачу персональных данных.

"Могу ошибаться, но, возможно, для военных следует сделать исключение", - сказал "Интерфаксу" в четверг Куликов, в прошлом - глава МВД и главком Внутренних войск РФ.

"Если появились такие проблемы, военнослужащих надо или освободить от получения QR-кодов, или подумать о том, чтобы они получали эти коды по какому-то специальному учету, не как гражданские", - сообщил Куликов.

"Клуб военачальников" - общественная организация. Согласно сайту организации, в её составе - более 2 тыс. действующих и находящихся в запасе и отставке высших офицеров Минобороны, МВД и других силовых ведомств.

В частности, в Москве с 28 июня действуют QR-коды, которые необходимо предъявить в кафе и ресторанах, а также на массовых мероприятиях. QR-коды получают прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в РФ. Кроме того, QR-получают переболевшие COVID-19, у которых, по данным официального регистра переболевших, с даты выздоровления прошло не более полугода. Основанием для получения QR-кода является также отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы. В данном случае срок действия QR-кода - три календарных дня с даты получения результата исследования.

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Минoбороны РФ
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