Глава ОАК сообщил о разработке нескольких версий истребителя Су-57

Ново-Огарево. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные получат в этом году четыре истребителя пятого поколения Су-57, разрабатываются новые версии этого самолета, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Главное событие в прошлом году - это в декабре поставка первого серийного Су-57. В этом году мы поставим уже четыре машины. И дальше наша задача - вместе с кооперацией - выйти на уровень двенадцати машин в год. Всего у нас с министерством обороны подписан контракт на 76 таких машин", - сказал Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ОАК сказал, что "заказ на эти машины будет измеряться сотнями".

"Наша задача - технологически быть к этому готовыми, в том числе с учётом тех новых задач, которые перед этой машиной заказчик поставил. Разработка нескольких версий этой машины, начало опытно-конструкторской работы по этой теме у нас в этом году ожидается", - сообщил Слюсарь.

16 июня курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что планируется разработать двухместный вариант истребителя Су-57 в экспортном варианте. "В планах у министерства обороны и у ОКБ "Сухого" - изготовление двухпилотной кабины, которая расширит экспортный спрос на эту модель, она может создать дополнительный спрос", - сказал тогда Борисов.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Ранее сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенное двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, "где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло", и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство".