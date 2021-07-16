За горной подготовкой из Таджикистана в Сибирь

Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, выполняющие задачи в горной и высокогорной местности, прошли подготовку в Учебном центре военно-спортивной подготовки «Ергаки» Центрального военного округа.

Около 100 военнослужащих в течение месяца выполняли преодоление скальных участков местности с использованием специального горного снаряжения, в особых условиях учились преодолевать водные преграды вброд, транспортировать вооружение, боеприпасы и крупногабаритные грузы, изучали порядок движения группы по травянистым склонам, осыпям, скалам, отрабатывали вопросы жизнеобеспечения в условиях высокогорья, безопасности при восхождении, а также оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненных из горных районов и участков местности.

Кроме того, завершающим этапом стало прохождения 20-километрового маршрута с набором высоты до 3000 метров с выходом по координатам в назначенную точку.

Обучение горной подготовке проводится инструкторско-преподавательским составом Центра, а также инструкторами горной подготовки воинских частей, имеющими квалификацию «Инструктор горной подготовки».

Учебный центр «Ергаки» расположен в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря. Ежегодно он принимает более 1000 военнослужащих, которые занимаются по программам горной и горнолыжной подготовки, а также отрабатывают совместные действия с экипажами армейской авиации, для которой подобраны высокогорные вертолетные площадки.