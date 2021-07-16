Тиждень (Украина): что не так с НАТО

Раз уж НАТО Украине совсем очевидно не светит, то заокеанский украинец в утешение соплеменникам исполняет классическое сочинение «зелен виноград». Мол, и про Украину европейцы не знают, и к России с Путиным слишком хорошо относятся, и походом на Москву идти не хотят. Лучше просто радоваться, что Украина стала колонией «развитых стран», а не «диктатуры третьего мира с ядерной бомбой».

Многие украинцы считают, что членство в НАТО может гарантировать Украине безопасность. К сожалению, это не так. Это не означает, что Украина не должна прилагать усилия, чтобы стать членом альянса. Но в то же время ей следует понимать, что готовность и способность НАТО защитить Украину, даже если она пополнит ряды ее членов, от российской агрессии все равно будет под вопросом.

Начнем с того, что большинство европейцев располагают недостаточными сведениями об Украине. Также многие из них положительно относятся к России и Путину. Такое мнение существует даже на уровне элит и правительств. Показательным здесь является пример бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера, продавшегося Газпрому. Точные прогнозы невозможны, но мне трудно представить, что пацифистски настроенные сибариты (праздные, избалованные роскошью люди - прим.перев.) в Германии, Франции захотят защищать малоизвестную страну и охотно отправятся походом на Россию. Уровень жизни в Европе высокий, память о Второй мировой войне еще жива, склонность к согласию велика, а Украина далеко.

Однако предположим, что желание защитить Украину появится. Способны ли европейцы на серьезную военную интервенцию? Вряд ли. Большинство европейских войск находятся в плачевном состоянии. Модернизация отсутствует, средств нет, как нет и военного опыта. Транспортная сеть устарела, то есть перевозка солдат, танков и соответствующей техники из Европы на Украину может длиться несколько недель, если не месяцев. А вооруженные силы США далеко - за океаном. Если война с Россией будет краткосрочной, очень возможно, что натовские силы даже не доедут до Украины. А если и доедут, то смогут ли они легко и быстро включиться в военные события и сыграть положительную стратегическую и тактическую роль? Неизвестно.

А тут еще такая проблема. Знаменитая статья 5 Североатлантического договора как бы обязывает членов альянса к взаимной помощи в случае нападения. Дословно это выглядит так: "Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или в Северной Америке будет считаться нападением на них всех: и, соответственно, они договариваются, что в случае совершения такого нападения каждая из них, реализуя свое законное право на индивидуальную или коллективную самооборону, подтвержденное статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь той стороне или сторонам, которые подверглись нападению, и сразу осуществят, индивидуально или совместно с другими Сторонами, такие действия, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и сохранения безопасности в Североатлантическом регионе".

Безопасность украинцев будет зависеть в первую очередь от самих украинцев, даже если Украина станет членом НАТО. Демократическая Украина должна жить без иллюзий, развивать свои вооруженные силы и стать экономической державой.

На первый взгляд вроде бы все в порядке. Однако обратите, пожалуйста, внимание на эти слова: "сразу совершит… такие действия, которые сочтет необходимыми, в том числе и применение вооруженной силы".

Словом, применение вооруженной силы ничем не гарантировано. Как раз наоборот, каждый член НАТО имеет право осуществить те действия, которые он считает необходимыми. Это означает, что немцы имеют право считать саммит президентов необходимым действием, французы - резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, итальянцы - конференцию литераторов и тому подобное.

Итак, если принять во внимание все три фактора - безразличие к военным интервенциям, неэффективность вооруженных сил и двусмысленность статьи 5, - не трудно прийти к выводу, что членство в альянсе не является для Украины панацеей (и это ФСБ и Путин не могут не знать). В конце концов, безопасность Украины будет зависеть, прежде всего, от собственных сил. Если это так, то зачем Украине НАТО? Существует несколько важных причин:

• Приближение к Западу и ко всем западным организациям, ценностям и институтам является бесспорным приоритетом для Украины. Тем более, что движение в сторону России равнозначно с превращением Украины в колонию не развитой страны, а диктатуры третьего мира с ядерной бомбой.

• Приближение к НАТО настораживает Москву и вызывает неуверенность, которую тонкая украинская дипломатия может использовать в пользу нашего государства.

• Установление более тесных связей с НАТО дает Украине возможность получить весомую дальнейшую военную и экономическую помощь и оставаться в центре внимания западных стран.

Но повторяю: безопасность Украины будет зависеть, прежде всего, от самих украинцев, даже если Украина станет членом НАТО. Демократическая Украина должна жить без иллюзий, развивать свои вооруженные силы и стать экономической державой. Тогда она сможет защитить себя от любой России и в то же время убедить Европу и Америку, что полезна для них не меньше, чем они для нее.

Александр Мотыль