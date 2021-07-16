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Известия.ru

Космонавт спрогнозировал сроки освоения Луны и Марса

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Сотни землян к 2050 году будут летать на станциях вокруг Земли, на Луне построят постоянную базу, также люди начнут летать на Марс. Об этом заявил российский космонавт Андрей Борисенко в ходе «Космического урока» госкорпорации «Роскосмос».

«Я уверен, <…> к 2050 году уже не десять человек будут летать на станциях вокруг Земли, а сотни человек будут летать. Очень хочется верить в то, что люди уже построят постоянно действующую базу на Луне и даже первые космонавты и астронавты доберутся до нашего загадочного Марса и попробуют поверхность собственными ногами. Поживем — увидим», — заявил Борисенко.

Андрей Борисенко осуществил два космических полета на Международную космическую станцию (МКС). Всего он пробыл на орбите 337 суток.

5 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что скорый полет человека на Марс — это абсурд и «ход удачного маркетолога». Как он объяснил, полет на Марс возможен раз в два года в так называемое пусковое окно. Перелет может занять девять месяцев. По словам руководителя «Роскосмоса», после прилета на Марс люди будут два года ждать открытия другого пускового окна для возвращения на Землю.

В конце 2020 года основатель SpaceX, американский бизнесмен и инженер Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. При этом отправить корабль без экипажа он планировал уже в течение двух лет.


5 мая прототип корабля Starship компании SpaceX, который планируется направить на Красную планету вместе со 100 пассажирами, успешно приземлился на испытательном полигоне в штате Техас. Тестирования прототипа проводятся регулярно, несколько предыдущих пусков окончились неудачей.

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