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Defence 24 (Польша): выбран корабль, который первым получит ракеты «Циркон»

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Ракетный крейсер "Адмирал Головко"
Ракетный крейсер "Адмирал Головко".
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Михалев

Россия опосредованным образом признала отставание от графика в процессе принятия на вооружение ракет «Циркон», пишет автор. Появилась информация, что ими оснастят фрегат, который планируется передать флоту только через год. Таким образом, был найден предлог, позволяющий получить время на исправление недочетов, не говоря о них прямо.

Согласно сообщению, которое распространило агентство ТАСС, первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Совершенно "невинная" на первый взгляд информация, поступившая от оборонно-промышленного комплекса, это на самом деле признание россиян в том, что реализация программы "Циркон" задерживается как минимум на год.

Следует напомнить, что "Адмирал Головко" будет третьим кораблем проекта 22350. В составе Северного флота находятся сейчас два фрегата этого проекта: головной фрегат "Адмирал Горшков" и первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов". Предполагалось, что именно они в первую очередь получат ракеты "Циркон". Впрочем, их (в первую очередь фрегат "Адмирал Горшков") использовали на испытаниях новых ракет.

Это было возможно благодаря тому, что, как гласят официальные российские сообщения, гиперзвуковой "Циркон" может запускаться при помощи стандартной вертикальной пусковой установки 3С-14, такой же, какая уже используется для запуска крылатых ракет 3М-14 (дальность - более 2 тысяч километров) и противокорабельных ракет 3М-54 (дальность - более 220 километров) комплекса "Калибр", а также сверхзвуковых противокорабельных ракет П-800 "Оникс" (дальность - около 500 километров). Каждый раз, в том числе в публикациях ТАСС, говорилось, что испытания проходили успешно. Складывалось впечатление, что все готово к тому, чтобы завершить процесс принятия гиперзвуковых ракет на вооружение. Сейчас, однако, выясняется, что он может затянуться. Подготовкой к такому развитию событий служит недавнее сообщение ТАСС на тему фрегата "Адмирал Головко". В нем говорится, что корабль направят на ходовые испытания весной 2022 года.

Сделать это раньше не получится, поскольку 2 июня 2021 года "Северная верфь" сообщала лишь о подготовке "Адмирала Головко" к государственным испытаниям. В настоящий момент завершены работы по монтажу носового и кормового главных распределительных щитов и щитов питания с берега, а также начата установка турбин, главных дизелей, валопроводов и вспомогательных систем (в том числе систем пенотушения). Такой ход работ соответствует информации о том, что передача фрегата ВМФ произойдет в декабре 2022 года. Следовательно, ракеты "Циркон" поступят в российские вооруженные силы не раньше, чем в 2023 году. Между тем можно вспомнить сообщение ТАСС от 7 октября 2020 года, в котором подчеркивалось, что ракетная система, согласно планам, будет принята на вооружение в 2020-2021 годах. Подтверждением этого служило высказывание заместителя министра обороны Алексея Криворучко, который в начала 2021 года заявил, что ракеты "Циркон" начнут серийно поставлять в войска уже в 2022 году. Можно было предположить, что они появится на испытанных и принятых на службу кораблях со слаженной командой, а не на фрегате, который только приступает к испытаниям. У России таких кораблей два, первый из них, "Адмирал Горшков", как рассказывалось, успешно принимал участие в государственных испытаниях ракет "Циркон".

Тем не менее российское министерство обороны по каким-то причинам решило выбрать фрегат "Адмирал Головко". Эксперты видят два объяснения. Первое связано с самими кораблями, которые могут пока не обладать всеми необходимыми характеристиками. Речь идет в первую очередь о системе наблюдения (многофункциональная РЛС с антеннами на мачтах), которая будет в полной мере готова к использованию лишь на втором серийном фрегате. В ходе тестовых запусков противокорабельных ракет такая система не требовалось, достаточно было иметь работающую пусковую установку, а ей россияне, несомненно, располагали.

Фрегат "Адмирал Головко" могли выбрать также из-за проблем с самими ракетами "Циркон" и каких-то неисправностей, которые вскрылись в ходе испытаний. На их наличие указывает в частности, то, как министерство обороны России сообщало о запусках. Оно хвалилось удачными испытаниями 26 ноября 2020 года и 7 октября 2020, но умолчало о тех, которые, согласно информации ТАСС, прошли в январе 2020 года и оказались не в полной мере успешными.

Преодоление проблем заняло восемь месяцев, что внесло коррективы в график принятия ракет "Циркон" на вооружение. В нормальной ситуации это бы никого не удивляло. Россияне первыми в мире внедряют ракету нового поколения, естественно, что инженерам приходится постоянно преодолевать сложности, с которыми они сталкиваются, а это замедляет работу. Однако в России не могут признаться в неудачах, ведь за программой "Циркон" внимательно следит Владимир Путин и хвалится ей при каждом удобном случае. Чтобы выиграть время и не навлечь на себя гнев президента, военные выбрали корабль, который обретет полную оперативную готовность примерно через год после того, как он поступит на флот в 2022 году. Они получили год, которого, по всей видимости, будет достаточно, чтобы завершить работы над ракетами "Циркон" и применить их в боевых условиях, например, против террористов в Сирии. Лишь тогда мы увидим, что россиянам на самом деле удалось сделать. Пока о новых ракетах известно только то, что говорил Путин: их скорость должна будет в девять раз превышать скорость звука, а дальность полета составит более 1 тысячи километров.


Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)

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