Глава ОАК: новейший отечественный истребитель Су-57 будут заказывать сотнями

Юрий Слюсарь отметил, что уже в этом году ожидается начало разработки нескольких версий этой машины

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Заказ на новейшие истребители пятого поколения Су-57, возможно, будет измеряться сотнями штук. Об этом во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Мы надеемся на то, что, конечно, так как эта машина выбрана платформой, основной машиной для решения широкого круга задач, заказ на эти машины будет измеряться сотнями", - заявил он.

По его словам, уже в этом году ожидается начало разработки нескольких версий этой машины. "В этом году мы поставим уже четыре машины. И дальше наша задача - вместе с кооперацией выйти на уровень 12 машин в год", - отметил Слюсарь.

Гендиректор ОАК напомнил, что на настоящий момент с Минобороны РФ подписан контракт на поставку 76 Су-57.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.