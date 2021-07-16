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РИА Новости

Глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал о заказе на 76 истребителей Су-57

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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заказы на российский истребитель пятого поколения Су-57 в будущем "будет измеряться сотнями", сейчас имеется заказ на 76 самолетов, рассказал президенту Владимиру Путину глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Мы надеемся на то, что, конечно, – так как эта машина выбрана платформой, основной машиной для решения широкого круга задач – заказ на эти машины будет измеряться сотнями", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Сейчас имеется заказ на 76 самолетов, уточнил Слюсарь.

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Россия
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ПАК ФА
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ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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