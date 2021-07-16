Глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал о заказе на 76 истребителей Су-57

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заказы на российский истребитель пятого поколения Су-57 в будущем "будет измеряться сотнями", сейчас имеется заказ на 76 самолетов, рассказал президенту Владимиру Путину глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Мы надеемся на то, что, конечно, – так как эта машина выбрана платформой, основной машиной для решения широкого круга задач – заказ на эти машины будет измеряться сотнями", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Сейчас имеется заказ на 76 самолетов, уточнил Слюсарь.